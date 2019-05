Igen igen: Det Blå Gymnasium skal afholde DM i skolehåndbold

Helt atypisk har Det Blå Gymnasium i Tønder fået tildelt afholdelsen af DM i håndbold for handelsskoler til næste år. Dermed er det andet år i træk, at begivenheden finder sted i Tønder.

TØNDER: Afviklingen af DM i skolehåndbold for handelsskoler i februar i år i Tønder var så godt, at Det Blå Gymnasium netop har fået tildelt retten til at afholde næste års mesterskab. Dermed lægger Tønder Sport og Fritidscenter atter gulve til de mange kampe.

Det er atypisk, at samme by får værtsskabet to år i træk.

Tovholder og eventkoordinator for Det Blå Gymnasium i Tønder, Flemming Sørensen ser det som et gigantisk skulderklap fra landets øvrige handelsskoler til både Det Blå Gymnasium og til de mange frivillige, der gjorde stævnet muligt.

- Det er jeg da totalt stolt over. Det var en stor oplevelse at afholde mesterskabet, siger Flemming Sørensen.

I årets mesterskab deltog elever fra hele landet på nær Bornholm. Elever og lærere udtrykte efterfølgende glæde og begejstring over faciliteterne i Tønder. Ikke mindst styrker det sammenholdet og det sociale islæt under afviklingen af mesterskabet, at alle kampe kan afvikles i samme center - på den måde undgås det, at elever og trænere skal bruge tid på transport til en anden hal i en anden by.