Idrætsdagen var en succes

Tønder: Der var fuld fart på hos de unge på Tønder Sport og Fritidscenter, da den årlige idrætsdag for fysisk og psykisk handikappede løb af stablen torsdag.

De unge havde både mulighed for at køre i gokart, spille indendørs hockey, skyde med bue og pil og mange andre aktiviteter.

En af de unge, der var begejstrede for dagen, var Sune Navntoft. Han var særdeles forpustet og satte pris på noget frisk luft efter at han havde været lukket inde i en oppustelig bold. Efterfølgende blev han sat ud i et badebassin for at løbe rundt inde i bolden, indtil han snublede for derefter at rejse sig op og løbe videre igen, indtil han faldt på ny.

- Det var meget sjovt at være i kuglen, siger han, der var kommet til Tønder fra Aabenraa for at være med til arrangementet.