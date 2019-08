Idrætsdagen er alles fest

En af de helt nye på programmet præsenterer Karina Leszczynski fra Vidåværkstedet i Tønder. Hun har fået ansvaret for at arrangere gymnahop, som er gymnastik på stole. Egentligt blev det hele opfundet af en pædagog på Vidåværkstedet, og dengang var Karina medhjælper i disciplinen. Siden er der sket lidt ændringer i bemandingen, og Karina er i dag endt med selv at drive hele holdet:

Det giver bare helt vildt meget livsglæde at se dem være så glade for at bevæge sig. Det er en rigtig fed dag.

- Det er spændende at stå for det, og det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan få lov at drive det her. Og i det hele taget er det rart, at der er en sport. Det er fedt at komme ud og røre sig - det er i hvert fald vigtigt ikke at sidde inde altid.

At hun har fået ansvaret for en del af arrangementet er noget, der betyder meget for Karina Leszczynski:

- Gymnahop er stolegymnastik. Vi har rytme og musik med i det, og vi kaster også med en bold. Vi laver det hver uge på værkstedet, hvor jeg arbejder - og i dag har jeg så været så heldig at få lov til at stå i spidsen for det.

- Det er 36. gang, vi holder det, og dagen i dag er for en stor del af deltagerne en finaledag i den forstand, at de har trænet op til blandt andet hockeyturneringen. Men det er også en dag, der kræver en del kræfter udefra, når vi skal køre så mange aktiviteter, som der er her i dag. Det er alt fra hockey og dart til svømning og gokarts, så der er noget for enhver smag, forklarer hun.

Gitte Lorenzen Hansen er med til at arrangere idrætsdagen, som forener konkurrencer med sjov for de omkring 600 deltagere. Med sig har de alle et klippekort, så man kan holde overblik over de mange aktiviteter i løbet af dagen. Foto: Jacob Schultz

Fra valgfag til virkelighed

For en del af medhjælperne er idrætsdagen i Tønder en del af et valgfag. De pædagogstuderende på UC Syd har nemlig valgfaget "Sundhedsfremme og bevægelse", og det er herfra, hjælpen kommer. Det er en noget anderledes opgave, mener Catarina Hohe:

- For mig er det helt anderledes. Jeg er mest i dagtilbuddene normalt, men det er fantastisk at prøve det her. Vi stod for eksempel uden instruktør til folkedans tidligere på dagen, og der hjalp vi til, ligesom vi skal hjælpe til ved gymnahop nu. Jeg er normalt instruktør i blandt andet zumba, og har faktisk overvejet at blive instruktør for lige den her målgruppe - så i dag er på flere måder en mulighed for at se det hele lidt an, siger hun.

Kollegaen Camilla Jacobsen følger op:

- Det giver bare helt vildt meget livsglæde at se dem være så glade for at bevæge sig. Det er en rigtig fed dag, den her.