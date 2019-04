Idéerne vælter ind til genforeningsfejringer

TØNDER: Den store pose med idéer er åbnet, og arbejdet er for alvor i gang for eventkoordinator Ulrik Overby og resten af staben, som skal sætte fart på markeringen af genforeningsjubilæet i 2020. Han er i øjeblikket ved at samle op på de mange idéer, som Tønder Kommunes borgere har bidraget med ved i alt fire forskellige møder i henholdsvis Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster og senest i Tønder.

Det har ifølge Ulrik Overby været et succesfuldt tiltag, og der er således mange gode idéer at arbejde videre med:

- Det er gået over al forventning. Der har været mange besøgende, god interesse og gode idéer hele vejen. Vi sluttede på Tønderhus med over 50 fremmødte. Forslagene spænder meget vidt - der er for eksempel idéer ude om forskellige vandre- og cykelture med historisk fokus, en menneskekæde over grænsen, et dansk/tysk samarbejde mellem spejdere og meget andet.

Også på den mere kunstneriske front er der nye tiltag i søen - således er det flere steder blevet nævnt som en mulighed, at valgplakaterne fra 1920 kunne vises sammen med friske, nyfortolkede versioner. Derudover er en udstilling af værker på lærred i dimensionerne 20 gange 20 centimeter - et spil over 2020 - også i støbeskeen.