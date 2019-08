I udbud: Stor interesse for historisk hus

Over 20 personer mødte op til fremvisning af Højers gamle forsamlingshus, Højer Hus, der skal sælges. Husets formand, Stinne Andersen, fornemmede stor interesse blandt de fremmødte, og ser frem til afslutningen af budrunden kommende fredag.

HØJER: Et forsamlingshus med alt inventar i fornuftig stand med to store sale, et køkken og en lejlighed på første sal - hvad skal den koste?

I Højer har bestyrelsen for Højer Hus sat en mindstepris på 60.000 kroner, og det er en pris, der tilsyneladende kan få interesserede købere af huse. I hvert fald mødte over 20 personer frem torsdag aften, hvor der var åbent hus på adressen Ballumvej 10 i Højer.

- Der var en vældig interesse. Der var faktisk også folk udefra. I hvert fald var der nogle, som vi ikke kendte, beretter formanden for foreningen Højer Hus, Stinne Andersen.

Højers danske forsamlingshus fra 1925, er med baggrund i dalende udlejning efter nøje overvejelser sat til salg. Det sker i en offentlig budrunde, der går frem til næste fredag. Mindsteprisen på 60.000 kroner er valgt med omhu.

- Vi vil være sikker på at få det solgt, men vi håber da bestemt, at vi får mere for det, lyder det fra formanden.

Den offentlige ejendomsvurdering af bygningen er da også 611.000 kroner.