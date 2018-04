I kø fra klokken 05: Alt godt kommer til den der venter

At dømme efter køen af entusiastiske revy-tilhængere ved Schweizerhalle onsdag eftermiddag, så kan Tønder Revyen igen melde om stor forhåndsinteresse. Vi tog en snak med de mest begejstrede, som sad i kø fra onsdag morgen.

Tønder: At Tønder Revyen har godt fat i sit faste publikum, kan der ikke herske nogen tvivl om. Onsdag samledes en lang kø af håbefulde revygæster atter for at få lov at vælge deres pladser til årets revy som de første. Og at dømme efter køens størrelse, så er der gået sport i at få titlen som førstevælger - en sport, der måske forsvinder fra 2019, hvor billetsalget muligvis skal ske helt elektronisk. Det er dog ikke endelig besluttet endnu, og for de forreste i køen er det en fast tradition at stå tidligt op. Niels Ole Nielsen fik en af de eftertragtede tidlige billetter, da han mødte op som nummer to. Det gjorde han klokken fem onsdag morgen - mest af alt, fordi der er et godt fællesskab i køen: - Der er et godt fællesskab omkring det, og derfor har jeg efterhånden gjort det her i tre år. Vi var lidt uheldige med en byge i morges, men jeg havde heldigvis taget en presenning med hjemmefra. Den spændte vi ud, så vi kunne sidde i tørvejr. Nu glæder jeg mig bare til revyen, forklarer han. Han bakkes op af Hans Christian Sørensen, der stødte til klokken 06.30: - Der er en vis hygge ved at stå her. Det er fantastisk socialt, og jeg synes, det er en fin tradition at holde i gang.

Før i tiden stod folk altid i kø til forsalg og hyggede sig med det. Det er da socialt samvær, der vil noget Hans Christian Sørensen, i kø til revybilletter

Revy-skuespiller i køen Køen blev dog ikke alene udgjort af fans. Også revyens egne folk stod i kø ved Schweizerhalle, for der er nemlig ingen genvej til de bedste pladser, selv om man er medvirkende. Derfor var revyskuespilleren Henry Madsen også på plads for at skaffe billetter til sine børn og børnebørn. I år er Henry Madsen med til at lave revyen for 30. gang: - Jeg er bestemt ikke den eneste medvirkende, der står i kø her, men jeg glæder mig virkelig til at vise revyen frem for mine børn og børnebørn. Det er dem, jeg skal købe billetter til. Jeg vil ikke afsløre så meget om indholdet, men jeg har igen en del forskellige roller - og får også lov at synge lidt i år, afslører han.