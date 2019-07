TØNDER: Der er endnu et par uger til årets Tønder Festival. Men musikken er allerede sluppet løs i byen. Lørdag blev der spillet op på torvet, så så kunne der ellers nynnes med på "Vimmersvej", "Tænker altid på dig", "Alice", "I en lille båd der gynger" og alle de andre sange, som folkekære Flemming "Bamse" Jørgensen har beriget de danske dansegulve med. Det var nemlig gruppen "Bamse Jam" med blandt andet tøndringen Kim Thomsen ved trommerne, der lørdag åbnede rækken af gratis lørdags-koncerter på byens torv.

- I dag giver det nok underskud, men det skal nok gå, lød det midt under koncerten fra restauratør Carl Jørgensen, Klostercafeen, der i år står som alene-arrangør af sommerkoncerterne.

Det forventede underskud skyldes det noget kølige vejr, der måtte tage ansvaret for nogle tomme stole og borde, og så var der temperaturer på under 15 grader heller ikke optimale til for alvor at kunne skrue op for hanerne med skummende, kold fadøl.

Efter Bamse Ja fortsætter rækker af sommerkoncerterne i Tønder de kommende lørdage med underholdningsorkestrene "Men with Manners", "Chiliband" og "6Feet". Koncertrækken afrundes lørdag den 3. august med en dobbeltkoncert i anledning af byens "Gak Gak i gågaden"-arrangement. Her spiller både "Cottenfield" og "4 Fun" op.