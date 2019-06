I byrådssalen: Havnens regnskab fik bølgerne at gå højt

Da blev både talt om voldsom fejlinvestering, "lidt sminke" og en fremtid mellem to stole, da Rømø Havns regnskab med et overskud på 708.000 kroner blev godkendt. Tidligere bestyrelsesformand for havnen efterlyser en klar kurs for fremtiden.

TØNDER/HAVNEBY: Rømø Havn kom ud af 2018 med et overskud på 708.000 kroner. Borgmester Henrik Frandsen talte om "et pænt resultat". Men begejstringen for det sorte tal på bundlinjen var til at overskue, da regnskabet blev fremlagt til godkendelse blandt kommunalpolitikerne i byrådssalen. Her blev der fra flere sider givet udtryk for bekymring for fremtiden, og Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen, der har en fortid som bestyrelsesformand for havnen, savnede en klar tilkendegivelse og kurs for, hvad politikere og kommunen vil med havnen. - Vi bliver nødt til at tage en seriøs diskussion. Sådan kom det kører nu, har vi sat havnen i en total umulig situation. Vi har sat os mellem to stole, det er ikke i orden, hverken set ud fra havnens eller fællesskabets interesser, sagde Thomas Ørting Jørgensen.

Det er ikke for meget at sige, at der blev lavet en voldsom fejlinvestering på det tidspunkt, der koster os to millioner kroner netto hvert år. Preben Linnet (V), en af kommunalbestyrelsens tre repræsentanter i Rømø Havns bestyrelse

Rømø Havn Rømø Havn blev etableret i 1964. I 2001 blev havnen overtaget af Skærbæk Kommune, og siden 2007 har havnen haft status som kommunal selvstyrehavn, der ejes af Tønder Kommune.Rømø Havn har i en årrække gennemført store investeringer i håb om at blive servicehavn for offshore-vindmølleindustrien.



Tønder Kommune har bidraget til udviklingen ved at stille kommunegarantier på samlet cirka 47 millioner kroner.



Rømø Havns bestyrelse består af Henning Schmidt (formand), Preben Linnet (næstformand), Henrik Kleis, Harald Christensen, Niels Johannesen, Peter Winther Johnsen og Bent Aabling Paulsen. Preben Linnet (V), Harald Christensen (S) og Bent Aabling Paulsen (DF) er udpeget blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.



De resterende fire er, efter dialog, udpeget ud fra faglige baggrund og havnens finansielle interesser.



Foto: Hans Chr. Gabelgaard Rejefiskerne på Rømø havn havde et godt år i 2018, og det var medvirkende årsag til, at havnen kom ud af året med overskud. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fejlinvestering Baggrund for overskuddet på 708.000 kroner var ifølge borgmester Henrik Frandsen, at der havde været godt gang i både rejefiskeriet og Rømø Sild-færgeriet. Og så var regnskabet ikke mindst positivt præget af et salg af en bygning til 454.000 kroner. En af kommunens tre repræsentanter i havnebestyrelsen, Preben Linnet (V), medgav, at regnskabet ikke var prangende og "lidt sminket" af netop indtægten fra bygningssalget. Havnen står overfor en større investering på seks millioner kroner til nødvendige vedligeholdelser. Pengene skal skaffes gennem en kommunegaranti. Havnens økonomi er i forvejen præget af en voldsom gældssætning tilbage i 2010-2011, da den nye nordkaj blev etableret for godt 40 millioner kroner. En investering, der indtil videre ikke har kastet noget af sig. - Det blev aldrig den succes, der var lagt op til. Det er ikke for meget at sige, at der blev lavet en voldsom fejlinvestering på det tidspunkt, der koster os to millioner kroner netto hvert år, sagde Preben Linnet.

Kilde: En kommunal selvstyrehavn styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori havnen ligger.Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for havnen og fastsætter havnens overordnede økonomiske rammer. Havnen ledes af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen.Havnebestyrelsen varetager havnens drift og vedligeholdelse inden for de rammer, kommunalbestyrelsen fastsætter.Kilde: www.horten.dk

Hvad vil vi? Thomas Ørting Jørgensen var formand for havnen, da blandt andet nordkajen blev etableret. Men satsningen med en yderligere udvidelse af havnen og etablering af en heliport, så Rømø kunne blev en del af offshore-vindindustrien, blev aldrig ført til ende. Da fandt Borgerlistens førstemand "drønærgerligt". - Som kommunalbestyrelse har vi en opgave at få etableret, hvad vi vil med havnen. Enten går vi frem, eller tilbage. Faktum er, at hvis vi bare øger gældssætningen, så kommer havnen til at ligne Hjemsted Oldtidspark, sagde Thomas Ørting Jørgensen med henvisning til, at oldtidsparken gennem mange år kun havde klaret sig gennem store kommunale tilskud. Oldtidsparken blev onsdag aften, på samme møde som havnens regnskab var på dagsordnen, blev solgt til en lokal investorgruppe. Oldtidssparken lukkes ned efter indeværende sæson, og det 12 hektar store område genåbnes efter planen som autocamperplads med udkigstårn over marsken og vadehavet i 2021.