I aften mindes familie og venner Kasper Pedersen der døde i trafikulykke onsdag morgen

Onsdag aften samles familie og venner til 21-årige Kasper Pedersen, der døde i en trafikulykke onsdag morgen. Familien sætter pris på mindehøjtideligheden, lyder det via et facebook-opslag.

Tønder: 21-årige Kasper Pedersen fra Tinglev mistede tidligt onsdag morgen livet i en trafikulykke på Sønderløgum Landevej øst for Tønder.

Onsdag aften holder hans familie og venner en mindehøjtidelighed for den afdøde. Det sker ved, at alle der har lyst møder op på Kystvej ved stranden i Aabenraa omkring klokken 19. Klokken 19.15 kører man i samlet flok mod ulykkesstedet på Sønderløgum Landevej for at ære og mindes Kasper Pedersen. Det er også muligt at støde til på Sønderløgum Landevej, hvis man ikke vil køre med fra Aabenraa.

I skrivende stund har næsten 160 personer angivet på Facebook, at de deltager. På siden, hvor arrangementet er blevet offentliggjort, står der blandt andet:

"Til minde og ære for Kasper, vil der være fælles kørsel ud til ulykkesstedet, fra Kystvej ved Aabenraa strand, til Sæd (Sønder Løgum landevej) 6270 Tønder, hvor Kasper i morges lidt over 08 gik bort. Både nærmeste og venner vil deltage, Kasper skal hyldes og mindes, Kasper var vor alles ven, han er desværre væk og det virker ufatteligt, uvirkeligt og uretfærdigt. Familien vil sætte pris på dette."

Efter aftale med Kasper Pedersens bror, Daniel Pedersen, der er med til at arrangere mindehøjtideligheden, dækker JydskeVestkysten aftenens mindebegivenhed.

Opslaget om mindehøjtideligheden kan findes her