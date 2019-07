I Nørre Løgum kirke leveres Guds ord på farsi

De seneste to et halvt år har kirkegængerne i Nørre Løgum Kirke kunnet høre præstens prædiken på farsi. En ordning med simultan-tolkning hjælper de mellem 10 og 20 kristne asylansøgere, der hver søndag kommer i kirken.

Løgumgårde: - Det er lidt en vej, der bliver til, mens vi går.

Ordene kommer fra sognepræst ved Nørre Løgum Kirke, Bent Oluf Damm. Han og menigheden har favnet den gruppe af kristne asylansøgere, der i øjeblikket bor på asylcenteret Aaløkke i Løgumkloster.

Det hele startede for omkring to et halvt år siden, hvor de første asylansøgere begyndte at komme i Nørre Løgum Kirke.

- Der var nogle af de øvrige kirkegængere, der tog dem med i kirken, og de blev hurtigt trygge ved vores kirke. Vi er en stor menighed, der har mulighed for at rumme den gruppe, og efterhånden fik vi et godt kendskab til mange af dem, der også deltager i vores aktiviteter udenfor kirkerummet, fortæller Bent Oluf Damm.

På et tidspunkt dukkede idéen om, hvorvidt det kunne være muligt at tolke under gudstjenesten.

- Jeg havde selvfølgelig nogle overvejelser omkring det. For det er ikke noget, der skal være til gene for de øvrige kirkegængere. Men efterhånden voksede idéen, så til sidst sagde jeg ja til, at det ville jeg godt arbejde for, forklarer Bent Oluf Damm.