Med et stort budget og prominente skuespillere var forhåbningen fra folkene bag filmen "I krig & kærlighed", at man kunne ændre den nationale opfattelse af første verdenskrig fra at være den glemte krig til at være en del af Danmarkshistorien. Et svigtende biografsalg har dog i første omgang bekræftet, at første verdenskrig er den glemte krig i Danmark.

Tønder: Med et budget på 42,5 millioner kroner var forventningerne til biografsalget for filmen "I Krig & Kærlighed" høje. Filmen har da også været en stor succes i de sønderjyske biografer, men på landsplan er historien en anden. Brancheforeningen Danske Biografer har for nyligt offentliggjort en top 25-liste over de mest sete danske biograffilm i 2018. Her kommer "I krig & kærlighed" ind på en 14. plads med 66.307 solgte billetter. Og på top 25-listen over de mest sete film fra både ind- og udland er den slet ikke med. Selvom filmen stadig går i nogle biografer, så er det ikke det, som filmens producent, Ronnie Fridthjof, havde regnet med. - Med det budget, vi har haft, havde jeg håbet, vi var med i top 15, og meget gerne i top 10 på listen for film fra ind- og udland, siger han. På 10. pladsen for listen med både danske og udenlandske film ligger Paprika Steens film "Den tid på året", der har solgt 327.756 billetter.

I krig & kærlighed Filmen havde et budget på 42,5 millioner kroner.Der er i 2018 solgt 66.307 billetter.



Man havde håbet på, at filmen ville sælge mellem 300.000 og 500.000 biografbilletter.



Tønder Kommune støttede filmen med 750.000 kroner, hvilket betød, at der blandt andet blev optaget scener i flyhangaren i Soldaterskoven.



Biografklub Danmark er en filmklub, hvor der hver halvsæson udvælges ti film, som klubbens medlemmer kan se til halv pris.

Skuffende premiere Dagen efter premieren på "I krig & kærlighed" fik Ronnie Fridthjof en indikation på, at billetsalget ikke ville gå, som han havde håbet. - Man får altid en ret god indikation på, om man kommer over eller under 100.000 billetter, når man kigger på tallene fra premieren. Da jeg vågnede op og så tallene, skulle jeg lige have en stor kop kaffe at sunde mig på. Og jeg drikker ikke normalt kaffe. Men så besluttede jeg mig også for at sætte mig ned og prøve at forstå, hvorfor det er gået sådan, siger Ronnie Fridthjof, der er grundlæggeren af Fridthjof Film. Virksomheden har selv investeret 7,5 millioner kroner i filmen. Penge som han tror, at der går lang tid, før han får at se igen.

Den glemte krig Tidligere har Ronnie Fridthjof stået bag biografsucceser som "Alle for én" og dokumentaren "Amardillo", men har ikke beskæftiget sig så meget med dramafilm tidligere. - Det er gået op for mig efterfølgende, at hvis man laver en dramafilm, så skal man enten være medlem af Biografklub Danmark eller have et kendt brand i forvejen. Af store dramafilm, som ikke har været medlem af Biografklub Danmark, hvor publikum får 50 % rabat på billetterne, så er der kun en håndfuld, der har solgt over 100.000 billetter. I det lys, er vores billetsalg ganske fint, siger han og fortsætter. - I år topper filmatiseringen af Jussi Adler Olsens krimi, "Afdeling 64", eksempelvis begge lister, selvom de ikke er medlem af Biografklub Danmark, fordi man har et stort brand fra bøgerne. Tidligere har "Hvidstengruppen" også solgt voldsomt mange billetter uden at være medlem af Biografklub Danmark, og der havde man anden verdenskrig, som var kendt i hele landet. - Men vi må bare erkende, at der er en grund til, at første verdenskrig bliver kaldt den glemte krig i resten af landet og vi i vores markedsføring ikke har kunne skabe en national interesse, for i Sønderjylland er det en af de mest sete film nogensinde, siger Ronnie Fridthjof.

Hård konkurrence Inden "I krig & kærlighed" udkom, var Ronnie Fridthjof ret fast besluttet på, at filmen skulle have premiere på 100-års dagen for afslutningen af første verdenskrig. - Havde jeg vidst det, jeg ved i dag, havde jeg nok flyttet filmen til et andet tidspunkt, siger han. En anden årsag til det svigtende biografsalg tror Ronnie Fridthjof skyldes, at der var benhård konkurrence i november. - Der var stor konkurrence i november fra film som "Den tid på året" og "Fantastiske skabninger", som udkom på samme tid som os. - Ud over det, så klarede Queen-filmen sig også bedre end forventet og "Afdeling 64" solgte stadig mange billetter, da vi udkom, siger han.

Tror stadig på succes Selvom biografsalget ikke har klaret sig som forventet, så tror Ronnie Fridthjof stadig, at filmen kan blive en succes på den lange bane. - Et slag er tabt, men jeg er sikker på, at vi stadig kan vinde krigen. En af vores missioner var at gøre op med, at første verdenskrig var den glemte krig. Det er jeg helt sikker på, at vi også når i mål med over tid. En ting er, hvad dem, der går i biografen ser, noget andet er, hvad man ser på tv, når den bliver vist på DR i 2020, som er et genforeningsår. Ud over det, så kommer filmen ud i folkeskolerne sammen med en bog fra Gyldendal som en del af et undervisningsforløb, hvor eleverne skal se filmen. Derfor tror jeg, at vi når ud til over en million mennesker over en kort årrække, afslutter Ronnie Fridthjof.