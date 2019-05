Hyppig festivalgæst skyder 4+ i gang

TØNDER: - Vi har valgt et band, der spiller musik, der ligger i tråd med det, man kan høre på festivalen, forklarer 4+-koordinator, Lene Jensen, om valget af musikeren Signe Svendsen og band til at åbne de fire dage, der går forud for Tønder Festival. Åbningskoncerten finder sted søndag den 18. august kl. 15.10 på torvet i Tønder.

Bedre plads

Sidste års 4+-åbningskoncert med Lars Lilholt Band trak mange folk af huse, og de omkring 1000 lyttere skabte lidt rigelig trængsel på torvet i Tønder.

- Vi prøver at imødegå det, blandt andet ved at der ikke kommer et telt op langs muren til Café Kridt i år. På den måde bliver der lidt mere plads. Og så vil vi også prøve at få folk til at gå lidt tættere på scenen. Sidste år var der faktisk god plads længst fremme, fortsætter Lene Jensen.