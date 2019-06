På torsdag kan man deltage i en noget anderledes kirkegårdsvandring i Tønder. Sognepræst og kirkegårdsleder fortæller, hvad der sker, når man dør og skal begraves. Det gælder både for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken.

Deltagerne samles i kapellet på kirkegården i Tønder og tager udgangspunkt i de helt konkrete spørgsmål: Hvad sker der, når et menneske dør? Hvem skal man kontakt og hvornår? Hvordan foregår en bisættelse og en begravelse, når man er medlem af folkekirken? Hvordan foregår det, hvis man ikke er medlem? Hvilke gravstedstyper kan man vælge imellem?

Disse og mange andre spørgsmål kan du får svar på på torsdag. Det sker, når der er en lidt anderledes form for kirkegårdsvandring med kirkegårdsleder Jørn Skov og sognepræst Kirsten Elisabeth Christensen.

Plads til 165 deltagere

Jørn Skov fortæller, at det er tredje gang, at man afholder arrangementet.

- Da vi først gang holdt en lignende aften for fire år siden, var der både en meget stor tilslutning og spørgelyst, så derfor indbyder vi igen til arrangementet, siger han og tilføjer, at det ikke er nødvendigt at bestille pladser. Det første år deltog 110-120 interesserede.

- Der er plads til 165 i kapellet. Så mange tror jeg ikke, der kommer, lyder det fra kirkegårdslederen, der oplever, at folk i dag er mere åbne om døden og de spørgsmål, den stiller, end tidligere.

- Døden påvirker os alle sammen, og er et spændende emne. I dag er der større åbenhed om døden end for 15 år siden. Nu er folk både interesserede og snakker om det, siger Jørn Skov.