Hvad sker der lige her?

Læserbrev: Opsigelsen fra Lene Grønning har overrasket mig.

Det er kun godt et halvt år siden, at hun under stor mediebevågenhed kom fra Dubai til Tønder, og blev ansat som erhvervs- og udviklingsdirektør under Vækstråd Tønder.

Er det så ikke lidt underligt, at hun stopper nu?

Nok nej.

Det kan næppe overraske at hun smider handsken, når borgmester Henrik Frandsen har meddelt, at Vækstråd Tønder skal nedlæges, og hendes stilling dermed forsvinder.

Hvis jeg af min arbejdsgiver får besked om, at min stilling nedlægges, så er jeg jo reelt blevet fyret, og så ville jeg nok også vælge at sige op, før jeg får en fyreseddel.

Men spørgsmålet er, om borgmesteren egentlig kan sige det? Sige at Vækstråd Tønder nedlægges, og hun dermed bliver overflødig?

Borgmesteren kan godt nok sige det, men han har ikke kompetencen til at nedlægge Vækstrådet.

Det er hverken borgmesteren, økonomiudvalget eller andre som kan nedlægge Vækstrådet. Det kan kun kommunalbestyrelsen.

Og det skyldes den enkle omstændighed, at det var kommunalbestyrelsen, som den 29. juni 2017 besluttede at oprette Vækstrådet.

Og hvad siger erhvervslivets repræsentanter i Vækstrådet egentlig til det? Er de bare statister eller hvad?

Jeg synes ikke, at denne fremgangsmåde er i orden. Det er ikke en ordentlig måde at behandle Lene Grønning eller vores erhvervsliv på.

Og det er ej heller en ordentlig måde at behandle os politikere i Tønder Byråd på.

Men lad os tale om det i byrådssalen, når kommunalbestyrelsen skal forholde sig til nedlæggelsen af Vækstråd Tønder.