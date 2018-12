TOFTLUND: Syd- og Sønderjyllands Politi blev onsdag aften kaldt ud til husspektakler på en adresse på Mølleparken i Toftlund. Optrinnet udviklede sig med ordensmagtens ankomst, for husets mandlige beboer truede betjentene med en kniv.

Det førte til, at betjentene valgte at trække deres peberspray for at pacificere manden, så han kunne anholdes. Politikommissær Lars Ole Thomsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at manden er i slutningen af 30'erne og blev anholdt for truslerne. Han er sigtet efter straffelovens paragraf 119 for trusler mod tjenestemænd.

Den anholdte mand endte med at køle af og blev sidst på aftenen løsladt igen, forklarer Lars Ole Thomsen:

- Han er løsladt igen. Han havde ingen tidligere kriminelle handlinger på samvittigheden, så vi vurderede, at han godt kunne løslades igen.