Hohenwartes hovedbygning var en minikopi af hovedbygningen til universitetet i Kiel. Nu er det planen at gendanne bygningen på det sted, hvor den blev opført i årene 1878 til 1880.

Hohenwartes hovedbygning blev revet ned af staten, da stedet, få hundrede meter fra det gamle dige ved Højer, blev omdannet til "Marskens Forsøgsstation" i 1956.

Hovedbygningen blev oprindeligt opført med navnet Haus Angel, fordi manden, der byggede huset, hed Angel.

Haus Angel blev bygget mellem 1878 og 1880, som en minikopi af den da nyligt opførte hovedbygning til universitetet i Kiel. Villaen er bygget i International Italiensk Renæssance og tegnet af det kendte tyske arkitektfirma Moldenschardt. Den har fremstået som noget af det mest mondæne i sin samtid.

Der findes mere end 100 originale arkitekttegninger af ejendommen på "Schleswig-Holsteinisches Archiv für Architechtur und Ingenieurbaukunst", hvor Vivi og Dres Paulsen har fået adgang til de historiske tegninger, som parret vil bruge til at gennemføre projektet.

Projektet vil, foruden at genopføre Hohenwarte, formidle ejendommens og dens beboeres historie ved en udstilling i husets kælder. I kælderen vil man fortælle om Hohenwartes arkitektur og bygningshistorie, beboernes historie og livsformer, herskab og tjenestefolk samt danskhed og tyskhed i området.

- Vi er så heldige, at den person, der er ekspert i Moldenschardt, gerne vil være med på sidelinjen. Vi har besøgt Ulrich Höhns på hans arkiv og set alle de originale tegninger, fortæller Vivi Paulsen og forklarer at Höhns er tysk arkitekt og leder af et arkiv i Slesvig. Han har skrevet en afhandling om netop den Slesvig-Holstenske arkitekt Moldenschardt.

Hohenwartes ejere har allieret sig med en gruppe personer, der vil hjælpe med det arkitektonisk/bygningsmæssige, kulturhistoriske og med organisering og fundraising.

Der er stiftende generalforsamling den 8. marts på Hohenwarte. Der startes med spisning klokken 18, hvortil der er tilmelding på telefon.

Klokken 20 starter den egentlige generalforsamling.