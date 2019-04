Merethe Plougheld vil renovere sit eternittag på sommerhuset i Arrild Ferieby, men hun må kun aflevere fem eternitplader om dagen på genbrugspladsen. Det irriterer og frustrerer mig, fortæller den 69-årige sommerhusejer, der nu har tænkt sig at aflevere pladerne ad flere omgange.

ARRILD: Det burde være lige til, mener hun. De gamle tagplader skulle pilles ned, køres på genbrugspladsen og et nyt tag lægges op på sommerhuset i Arrild Ferieby. Men så blev Merethe Plougheld klogere. I sit forberedende arbejde forud for sommerens tagskifte fandt hun ud af, at man skam ikke bare kan køre på genbrugspladsen med en stak eternitplader. Faktisk må hun kun aflevere fem om dagen. - Jeg kørte ind til genbrugspladsen i Skærbæk, hvor jeg fik at vide, at man kun kan aflevere fem plader om dagen. Heller ikke hvis vi var fem i bilen, kan vi aflevere mere end fem plader, siger Merethe Plougheld, der stiller sig undrende og ligner et stort spørgsmål - hvorfor? Hos Tønder Forsyning fortæller ingeniør Kjeld Rasmussen, at Merethe Plougheld har fået den rigtige besked. Det er korrekt, at man som borger kun må aflevere fem tagplader om dagen - uanset om der er asbest eller ikke asbest i pladerne.

Merethe Plougheld synes, det er en ugrøn tankegang, at man kun må aflevere fem eternitplader om dagen per husstand. Foto: Martin Franciere

Farligt asbeststøv - Det er svært at skelne mellem eternitplader med og uden asbest, så vi behandler alle tagplader på samme måde, og det betyder, at de alle skal på deponi, forklarer Kjeld Rasmussen og tilføjer, at det er Tønder Forsynings arbejdsmiljøudvalg, der har besluttet antallet på fem eternitplader: - Det er af hensyn til kunderne og de ansatte på pladsen, der ikke skal have blæst farligt asbest støv i hovedet. Kjeld Rasmussen tilføjer, at man ikke selv må aflevere eternitplader på deponipladsen, der ligger ved Hjerpsted. - Der må man ikke køre ind med en trailer, derfor skal man hyre en vognmand, konstaterer ingeniøren og tilføjer, at prisen for at deponere tagplader er 940 kroner plus moms per ton.

Selve sommerhuset er 80-85 kvadratmeter stort og lige så gammelt som annekset. Det skal også have skiftet tagpladerne, men Merethe Plougheld har tænkt sig at vente så længe som muligt, for at undgå bøvlet med at komme af med eternitpladerne. Foto: Martin Franciere

Ugrøn tankegang I øvrigt fortæller Kjeld Rasmussen, at mens man højst må aflevere fem eternitplader per husstand om dagen i hele Tønder Kommune, så må man læsse så mange læs murbrokker af, man kan nå med en almindelig bil med trailer på en dag. Arbejdet med at lægge nyt tag kan næppe vente meget længere for Merethe Plougheld. Annekset, der skal have erstattet det gamle tag fra 1976, er utæt, og det drypper ned i viktualierummet i den ene ende af den 30-40 kvadratmeter store bygning. Men Merethe Plougheld har ikke tænkt sig at betale for at komme af med de cirka 50 tagplader på hendes tag. De vil blive afleveret over flere dage, selv om det ikke er den mest miljørigtige måde, mener hun. - Det er ikke en særlig grøn tankegang, at man kun må aflevere fem plader af gangen, men så må jeg køre flere gange. Men det irriterer og frustrerer mig. Men sådan skal det åbenbart være. Det er skørt, men jeg er nødt til at bøje mig, siger den 69-årige pensionist. Kjeld Rasmussen oplyser, at alle tagplader, der er indleveret til deponi og på genbrugspladserne i Tønder Kommune sidste år, til sammen vejede 482 ton.