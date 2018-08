DØSTRUP: En vaks borger forhindrede fredag morgen klokken 03.23, at en mark ved Døstrup gik op i røg. Vedkommende så ved et tilfælde, at noget halm var begyndt at brænde, og hurtigt blev en brandslukker fundet frem.

Det rakte heldigvis til at slå ilden ned, men for en sikkerheds skyld rykkede Skærbæk Frivillige Brandværn ud for at sikre, at alt var under kontrol.