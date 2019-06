Hundeejere får bøder i to sager: Otte-årig dreng bidt i hovedbund og ansigt

BREDEBRO: Det skete ved højlys dag i marts sidste år. På Kniplestien i Bredebro, gik en nu 46-årig mand en tur med sin puddelhund. Den var ikke i snor. Bax, som hunden hedder, fik lige pludselig øje på en anden mindre hund, der ligeledes blev luftet. Trunte, som denne hund hedder, blev helt efter reglerne holdt i snor. Og så gik det galt. Bax angreb Trunte, og inden de oprørte ejere kunne skille parterne ad, blev Trunte bidt i bagbenene.

Hundeslagsmålet blev anmeldt til politiet, og nu har retten afgjort sagen. Bax's ejer blev idømt en bøde og må punge ud med 6000 kroner.

Afgørelsen i retten faldt samme dag, som en anden hundeejer fra Løgumkloster fik en en bøde på 2500 kroner. Hans hund havde bidt en lille otte-årig dreng flere gange i ansigtet og hovedbunden og forvoldt så megen skade, at drengen efterfølgende måtte syes med 11 sting.

Når hundeejeren alligevel slap billigere end manden fra Bredebro, skyldes det blandt andet, at han havde taget forholdsregler ved bl.a. at binde hunden til en pæl. Men han havde altså forsømt sin opsynspligt.

- I sagen fra Bredebro havde ejeren brudt hundeloven hele tre gange, forklarer senioranklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Lars Viereck.

Således blev den 46-årige dømt for ikke at have ført hunden i snor, han havde ansvaret for at den bed den anden, og så havde han endvidere forsømt, at lade sin hund registrere, som loven ellers foreskriver.

Sidstnævnte udløser en bøde på 2000 kroner, den manglende hundesnor koster ligeledes 2000 kroner, og angrebet udløser som udgangspunkt en bøde på 6000 kroner.

Sammenlagt ville det altså blive en bøde på 8000 kroner, men retten gav en mindre rabat, og landede på 6000 kroner.

Når bøden i forbindelse med angrebet på drengen landede på 2500 kroner skyldes det også, at hundeejeren var kontanthjælpsmodtager. Det gjorde, at retten reducerede bøden fra oprindelig 5000 kroner til det halve.