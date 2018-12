GÆRUP: Mens vi andre skyder nytåret ind natten til den 1. januar, finder en række firbenede venner ly for krudt, kugler og kanonslag i Gærup. Her driver Leif Eskildsen Gærup Hunde- og Kattepension med plads til 55 hunde og 35 katte. Og der er fyldt til sidste plads, når vi sætter os foran fjernsynet for at høre dronning Margrethe II holde sin traditionelle nytårstale.

- Dyrene kommer fra Tønder, Løgumkloster, Toftlund, Kolding og Esbjerg. Faktisk er der rigtig mange fra Esbjerg og Kolding, konstaterer Leif Eskildsen og tilføjer, at travlheden i juledagene især skyldes, at folk er væk hjemmefra, mens det er for at finde fred og ro til dyrene i forbindelse med nytårsfejringen, at han har fuldt hus i disse dage.