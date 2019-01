Hunde og heste indviede agilitybaner i Hostrup

Formand for Tønderegnens 4H, Melanie Bonde, fortæller, at agilitybanerne er godt for flere ting. Øvelser binde dyr og ejere bedre sammen, og samtidig bliver begge parter vant til nye udfordringer. Søndag blev baner til heste og hunde indviet i Hostrup ved 4H-aktivitetshallen. Foto: Ludvig Dittmann

Der var lagt 100 ringridere på grillen, da Tønderegnens 4H sammen med DKK og DCH Løgumkloster søndag indviede agilitybaner til heste og hunde i Hostrup.

HOSTRUP/JEJSING: Med 21.000 tilskudskroner fra SEs Vækstpulje er det lykkedes for de driftige folk i Hostrup og Jejsing at få etableret to agilitybaner til henholdsvis heste og hunde. Søndag omkring middagstid blev de to baner indviet under den åbne og frostklare himmel i Hostrup. Arrangementet startede klokken 11 med indvielse af hundeagilitybanen, hvor hunde og deres førere med skiftende held førte de firbenede venner over, under og gennem forhindringerne på den udfordrende bane. Selv om selv indvielse fandt sted ved 4H-aktivitetshallen i Hostrup, så flyttes banen efterfølgende til Markuspladsen i Jejsing, hvor den vil blive placeret midt i byen tæt på skole og vandværk. Her vil hundeejere kunne øve sig, hvis de kommer forbi. - Agilitybanen bliver åben og offentlig tilgængelig, fortæller Melanie Bonde, der er formand for Tønderegnens 4H, der har fokus på børn, dyr, natur og motion.

Det er en optimal måde at træne heste og hunde på. Det giver fælles oplevelser til dyr og ejere, og dyrene bliver mere modige. Melanie Bonde, fmd. Tønderegnens 4H, om udfordringerne på agilitybanerne

Foto: Ludvig Dittmann 14-årige Ida Ibsen og den et år ældre pony Lukas, havde et par trick med i ærmet, som de viste til de fremmødte. Ida Ibsen har trænet med Lukas siden sommer, afslørede hun i aktivitetshallen. Foto: Ludvig Dittmann

Lærenem pony Efter hundeejernes udfordringer var det tid til at indvie agilitybanen henvendt til heste og ponyer. Men inden det kom så vidt, havde 14-årige Ida Ibsen en lille trickopvisning med sin pony Lukas, der er et år ældre end ejeren. I løbet af de sidste halve år har Ida Ibsen lært ponyen at springe over udfordringer, løfte den ene hov, som den vifter med, og ikke mindst lært Lukas at rejse sig på bagbenene. Den lille opvisning i aktivitetshallen blev mødt af klapsalver af de fremmødte tilskuere.

Foto: Ludvig Dittmann Indvielsen af heste- og hundeagilitybanerne i Hostrup fandt sted søndag ved middagstid. Både hunde, heste og ejere hyggede sig i den frostklare luft og på de nye baner. Foto: Ludvig Dittmann

Modige sammen Tilbage til formanden for Tønderegnens 4H, Melanie Bonde. Hun er begejstret for, at hunde- og hesteejerne i Hostrup og Jejsing nu har mulighed for at træne med deres dyr. - Det er en optimal måde at træne heste og hunde på. Det giver fælles oplevelser til dyr og ejere, og dyrene bliver mere modige, siger Melanie Bonde og peger på en forhindring på hesteagilitybanen. Fra en overligger hænger der tovværk ned til gulvet, som hestene skal ride igennem. På den måde vænnes dyrene til at ride tæt på bevoksning, forklarer hun. På banen er der også lagt forhindringer ned, der skal gøre det ud for træ- og metalbroer, så hestene vænnes til andet underlag. - På den måde bliver dyrene mere modige, og både ejer og dyr får mere selvtillid - også til hinanden, siger Melanie Bonde. Foruden at kunne se dyrene i aktion, blev der også solgt ringridere og brugt hesteudstyr i forbindelse med indvielsen i Hostrup.

