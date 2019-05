Hund forstyrrede indbrudstyv

HØJER: En husejer har i høj grad sin hund at takke for, at en potentiel indbrudstyv blev skræmt væk, inden noget indbrud nåede at finde sted sent torsdag aften.

Hele optrinnet blev anmeldt torsdag 23.37, hvor gerningsmanden netop var flygtet fra stedet, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Gerningsmanden er i gang med en terrassedør, da hunden opdager vedkommende og begynder at gø. Larmen fik ham til at flygte derfra, og vi har desværre ikke yderligere - andet end at man har forsøgt at bryde døren op.