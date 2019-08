Hovednavn meldte afbud til Tønder Festival: Nu er afløseren fundet

TØNDER: Mesteren selv har måttet melde afbud til årets Tønder Festival, men nu er afløseren, eller rettere sagt afløserne, fundet.

I sidste uge indløb den triste meddelelse, at sygdomsramte John Prine var nødt til aflyse sin aktuelle turné i Europa. Den 72-årige amerikanske sangskriver skulle have givet koncert søndag aften i Telt 1 på Tønder Festival, der traditionelt regnes som festivalens afslutningskoncert.

Programmet søndag aften ser nu anderledes ud, men publikum bliver ikke snydt for John Prines store sange.

- Talrige musikere og sangskrivere har nemlig sagt ja til stille op til en stor hyldestkoncert med titlen "All The Best - John Prine Tribute, meddeler Tønder Festivalen i en netop udsendt pressemeddelelse.