Hovednavn aflyser i Tønder: Festival er på jagt efter afløser

John Prine, der besøgte Tønder Festival i 2015, vender tilbage og giver koncert søndag den 30. august på Tønder Festival 2020.

John Prines management og pladeselskab sender i forbindelse med aflysningen en hilsen til alle fans:

- We are grateful for the loyal support of our fans all over the world, and John is really looking forward to getting back to what he loves to do (Vi er taknemlige for den opbakning, vi møder over hele verden. John ser frem til at komme tilbage til det, han elsker at gøre, red.), skriver pladeselskabet i den udsendte meddelelse.