Hop, fest og glæde ved sommerlejr

I weekenden stod Røde Kors Tønder for en sommerlejr for cirka 130 flygtninge i Visby Fritidscenter.

Visby: I weekenden arrangerede Røde Kors Tønder igen sommerlejr for kommunens flygtningefamilier. Det har afdelingen nu gjort i en del år, og den gør det af en bestemt grund.

- Det skaber glæde, fortalte Jonna Vorting søndag i Visby Fritidscenter, hvor lejren blev afholdt.

Hun er aktivitetsleder og med i bestyrelsen i Røde Kors Tønder.

- Det er gået fint. Folk er glade, fortalte hun om årets udgave af sommerlejren.

Tønder Spejderne stod under sommerlejren for aktiviteter for flygtningene, og så var der et førstehjælpskursus for teenagere og kvinder. Flygtningene havde selv hyret et musikalsk indslag.

- Det er et tegn på, det er en fest, fortalte Jonna Vorting.

Søndag morgen var masser af børn i gang med at hoppe på den opstillede hoppeborg bag fritidscentret. De voksne var både ude og inde.

Ezeddin Mahmoud fra Toftlund er selv syrisk flygtning, men var i Visby som frivillig. Han var glad for at være med.

- Jeg kan lide at hjælpe alle folk, fortalte han.

Flere af sommerlejrens frivillige er kommet til landet som flygtninge.