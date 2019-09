Tyrrestrup kommer med 17 nymalede malerier, akvareller og piktogrammer, som blev til i et tværfagligt projekt ved et kunstnerseminar i januar.

Det er ikke første gang, at Hans Tyrrestrup gæster det lille, men velrenommerede museum i Løgumkloster. Tilbage i 00'erne var han også forbi med en udstilling. Denne gang gælder det så FNs 17 verdensmål, som er blevet til i en kunsterisk fortolkning med titlen "The Global Goals" - verdensmålene.

Holmen udstiller Tyrrestrups parafraser over de 17 verdensmål for bæredygtighed og udvikling - målene er udstukket af FN.

Film i biografen

Kirsten Moesgaard tilføjer, at foruden selve udstillingen, vil der i baglokalet, som hun benævner "biografen", blive vist en jubilæumsfilm udarbejdet af Søren Vestergaard. Biografen findes i baglokalet.

Det er meningen, at biografen fremover skal benyttes til at vise andre sider af en kunstner eller udstilling. Kirsten Moesgaard fortæller, at væggene i rummet er blevet malet sorte, så fokus kan rettes mod et medie.

I øvrigt runder Tyrrestrup-udstillingen et allerede godt år for Holmen af.

Siden Kirsten Moesgaard startede som museumsleder, har den ene velbesøgte udstilling taget den anden. Det gælder blandt andre Kathrine Ærtebjerg og ikke mindst Michael Kvium.