Høreapparater, nøgler og mobiltelefoner: Ikke meget går hundenes snuder forbi

Eftersøgningstjenesten under Danmarks Civile Hundeførerforening holdt træning i Soldaterskoven lørdag. 25 hunde og hundeførere var på jagt efter briller og nøgler, og både hunde og hundeførere så ud til at nyde opgaverne.

Tønder: Guld og grønne skove. Det er, hvad hundene fra Danmarks Civile Hundeførerforenings Eftersøgningstjeneste kan finde. I hvert fald næsten. - Vi blev kaldt ud på 380 opgaver på landsplan sidste år. Det er typisk høreapparater, mobiltelefoner, briller eller nøgler, som folk taber, og gerne vil have vores og hundenes hjælp til at finde igen, forklarer Olav Møller, der er formand for Eftersøgningstjenesten i Danmark.

Eftersøgningstjenesten Eftersøgningstjenesten er en frivillig afdeling under Danmarks Civile Hundeførerforening.Det er gratis at få hjælp til at finde bortkomne genstande.



Eftersøgningstjenesten søger efter tabte genstande som høreapparater, telefoner, punge, smykker eller lignende. De kan ikke hjælpe med bortløbne dyr, og de deltager heller ikke i eftersøgninger efter mennesker.



I 2018 blev Eftersøgningstjenesten kaldt ud 380 gange.



I øjeblikket er der 84 eftersøgere, men tjenesten vil gerne have flere. Alle hunderacer kan være med.



Du kan læse lidt mere på Facebook-siden DcH Eftersøgningstjenste.

Bo Kollemorten og hunden Snow giver her high-five under lørdagens træning med Eftersøgningstjenesten i Soldaterskoven i Tønder.

Samlet til træning Lørdag var han og 25 hundeførere samlet i Tønder for at holde en træning for Eftersøgningstjenestens hunde. Træningen foregik både ved Tønder Overbygningsskole og ved Zeppelinhangaren i Soldaterskoven. Formålet med træningerne er dels af træne hundene, men også at få nye hunde og hundeførere med i Eftersøgningstjenesten. - Lige nu er vi på landsplan 84 godkendte eftersøgere, men vores mål er omkring 150 på landsplan. Vi vil gerne have det sådan, at vi har eftersøgere spredt ud over hele landet, så der maksimalt er 25-30 km. til en eftersøger, hvis nogen ringer efter hjælp, forklarer Olav Møller videre. Han bemander selv den vagttelefon, som folk kan ringe på, hvis de har mistet noget, og har brug for Eftersøgningstjenesten til at hjælpe med at lede. - Vi gør det ganske gratis, og vi kan finde lidt af hvert. Vi eftersøger dog ikke bortløbne hunde og katte og ej heller mennesker. Men har man tabt noget på sin tur i skoven, så kan vi hjælpe, forklarer Olav Møller. Han fortæller desuden, at Eftersøgningstjenestens højsæson er, hvad han kalder "hæk-klippe-sæsonen". - Når folk klipper hæk, så taber de ofte noget. Så der har vi typisk travlt, lyder det med et smil.

25 hunde og hundeførere var med under lørdagens træning.

Affektionsværdi trumfer penge Når hunde og hundeførere i Eftersøgningstjenesten hjælper med at finde ting, så er det primært fordi, de hygger sig med opgaven. Og de har ikke særlige krav til, at det man har tabt har en høj værdi. - Jeg plejer at sige, at affektionsværdi trumfer kroner og ører. Vi bruger gerne kræfter på at finde et billigt ur, hvis uret har stor affektionsværdi for vedkommende, der har tabt det. Værdien i penge er ikke vigtig, konstaterer han. Denne lørdag i Soldaterskoven var det tydeligt, at både hunde og hundeførere hyggede sig og havde en god dag i skoven. Og tre nye hunde og hundeførere kunne efter dagens træning glæde sig over, nu at være en permanent del af Eftersøgningstjenesten.

Olav Møller er formand for den landdækkende Eftersøgningstjeneste. Her er han sammen med hunden Bandi.

Eftersøgningstjenesten kan finde forskellige tabte ting og sager.

Eftersøgningstjenesten er en underafdeling af Danmarks Civile Hundeførerforening. Eftersøgningstjenesten kan finde tabte genstande som for eksempel høreapparater, telefoner, nøgler eller briller.

