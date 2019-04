Tønder: Foråret er i fuld gang. Det grønnes og fuglesang fylder luften. Det kan man opleve med en tur til Sølsted Mose lørdag 4. maj klokken 10. På turen skal deltagerne lytte til de sangfugle, der er vendt tilbage fra vinterkvarteret i Afrika. Og naturligvis også til de lokale traner.

Naturvejleder Allan Gudio Nielsen er turleder og mødestedet for deltagerne er den nye P-plads ved Rute 11 over for Sølsted Rasteplads.

/EXP