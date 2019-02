Højt til himlen kom flyvende fra start

Omkring 80 var mødt op til informationsmøde omkring forestillingen Sorgagre, som teaterprojektet Højt til himlen opfører i Ballum til september.

Ballum: Selvom der endnu er næsten tre måneder til første øveaften på forestillingen Sorgagre, som foreningen Højt til himlen sætter op til september, blev der søndag holdt informationsmøde i Ballum Multihus. Her kunne interesserede blive klogere på årets forestilling, og ligeledes kunne melde sig under fanerne, hvis man vil bidrage til stykket. Formand Henrik Dahlmann er fortrøstningsfuld, og glæder sig til det første egnsspil, hvor en professionel skuespiller medvirker. Foreningen har nemlig været i stand til at få den folkekære skuespiller Bodil Jørgensen til at sige ja til at spille hovedrollen. - Det var jo egentlig først planen, at vi skulle spille Sorgagre med Bodil Jørgensen i hovedrollen i 2021, men formanden var utålmodig, lyder det med et smil fra Henrik Dahlmann, der da heller ikke lægger skjul på, at han glæder sig til samarbejdet med Bodil Jørgensen. - Det har været et langt, sejt træk at få det hele til at spille, men nu glæder vi os bare til at komme i gang, konstaterer han.

Fakta Egnsspillet Sorgagre opføres seks gange i september måned. Det er foreningen Højt til Himlen, der står bag egnsspillet, der er det 14. i rækken.



Årets egnsspil er det første, der har en professionel skuespiller på rollelisten, i det Bodil Jørgensen har sagt ja til at spille hovedrollen i Sorgagre.



Premieren er onsdag den 4. september.



Der er sat 3600 billetter til salg til de seks forestillinger, og 600 billetter er allerede solgt.



Første øveaften for medvirkende er den 23. april på Bredebro skole.



Ønsker man at være med i Sorgagre, kan man henvende sig til formand Henrik Dahlmann for mere information.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Instruktør er igen i år Kristian Hald. Han får ansvaret for skuespiller Bodil Jørgensen og de mange øvrige skuespillere i årets egnsspil Sorgagre. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Store drømme Spørger man Henrik Dahlmann, om det nu skal være en fast kutume, at der skal medvirke professionelle skuespilere i egnsspillet, kommer svaret prompte. - Det her, det er 'once in a lifetime'. Men alligevel kan han ikke lade være med at drømme store drømme. - Eller altså. Jeg har da en lille drøm om, at vi en gang kan lokke Lars Mikkelsen til at spille med. Men nu tager vi lige det hele lidt af gangen. Det er først og fremmest vigtigt, at alle får ejerskab af forestillingerne, og så skal vi vokse nedefra, siger Henrik Dahlmann.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der blev lyttet opmærksomt blandt de mange fremmødte søndag eftermiddag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Travlt år Sorgagre har premiere onsdag den 4. september, og at egnspillet foregår i september i stedet for normalt i juni, er der rigtig gode grunde til. - For det første har vi jo brug for en kornmark, og de er svære at finde i juni måned. Desuden passede det også bedre i Bodil Jørgensens kalender, forklarer Henrik Dahlmann, der forudser, at foreningens medlemmer kan se frem til et travlt år. - Så snart vi er færdige med Sorgagre, så starter vi op på genforeningsspillet, som har premiere den 5. maj 2020. Så der bliver meget at se til, siger Henrik Dahlmann.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Højt til Himlen holder stormøde om sommerens egnsspil Sorgagre med Bodil Jørgensen i hovedrollen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Instruktøren glæder sig Instruktør på Sorgagre bliver Kristian Hald, der 11 gange ud af de 14, der har været egnspil, har haft dirigentstokken. Også han glæder sig til at komme i gang, og ser ikke den store forskel i, at der nu er en professionel skuespiller med på holdet. - Der er selvfølgelig nogle ting, vi skal holde os for øje. Der er meget, der kan gå galt, hvis vi ikke tænker os om. Men det gør vi heldigvis, lyder det fra Kristian Hald. Han fortæller også, at han lige har haft møde med Bodil Jørgensen, og at hun glæder sig til at være med. - Hun vil bare gerne blende ind sammen med os andre, og hun glæder sig også til at komme i gang, fortæller Kristian Hald.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Højt til Himlen holder stormøde om sommerens egnsspil Sorgagre med Bodil Jørgensen i hovedrollen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Mange billetter solgt Der er programsat seks forestillinger i september, og dermed er der sat 3600 billetter til salg. Små 600 af dem er allerede afsat, og det glæder Henrik Dahlmann. - Det er dejligt. Det er jo en sjettedel af alle billetter, vi allerede nu har solgt. Så der er stor opmærksomhed omkring årets spil. Vi har faktisk gjort plads i kalenderen til endnu to forestillinger, hvis der skulle være behov, men nu skal vi lige have solgt billetterne til de seks opførelser, der allerede er planlagt, siger Henrik Dahlmann. Forestillingen er baseret på vandresagnet Sorgagre, og herudfra har Sten Kaalø skrevet forestillingen. En opgave, som ikke har været let. - Sagnet er en meget kort historie, som Sven så har skullet gøre ret lang. Det er han lykkes til fulde med, og vi er rigtig glade for manuskriptet, konkluderer Henrik Dahlmann.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Højt til Himlen holder stormøde om sommerens egnsspil Sorgagre med Bodil Jørgensen i hovedrollen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Højt til Himlen holder stormøde om sommerens egnsspil Sorgagre med Bodil Jørgensen i hovedrollen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard