Højt til Himlen: Billetsalg slår alle rekorder

Med den valgte opstilling på spillestedet vest for Ballum Kirke, der inkluderer tre publikumstribuner på hvedemarken vest for Ballum Kirke ud til Vadehavet, er der plads til 600 til hver forestilling.

Bodil-effekten

En del af forklaringen på den overvældende forhåndsinteresse er ifølge Henrik Dahlmann den kendsgerning, at egnsspillets protektor, skuespilleren Bodil Jørgensen, har hovedrollen og i øvrigt er den første professionelle skuespiller på egnsspillets plakat.

- Vi spiller i Ballum. Det er et fantastisk sted, men det er klart, at Bodil Jørgensens medvirken er med til at skærpe interessen betydeligt, siger Henrik Dahlmann.

Han glæder sig over, at årets egnsspil har fundet vej til klasseværelserne. Således har privatskolen STUK i Toftlund inddraget novellen "Sorgagre" i et undervisningsforløb i tre niende-klasser, og læsningen kulminerer med, at 69 elever overværer eftermiddagsforestillingen søndag den 8. september i Ballum.

- Vi vil gerne favne så bredt som muligt, både aldersmæssigt og geografisk. Det er også derfor, at vi i år har valgt at øge markedsføringen ud over Tønder Kommunes grænser, og så vil vi gerne øge kendskabet blandt mennesker til at vi eksisterer, siger Henrik Dahlmann.