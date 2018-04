Højspændingslinje: 400-kV-master en helt ny type

I modsætning til de master, der blev rejst på Kassø-Tjele-linjen for et par år siden, så er de nye master knap så bastante og høje. Til gengæld er de mere luftige og med en højde på 30-35 meter noget lavere, end Kassø-Tjele-linjens master på 42 meter.

- Anlægsarbejdet forventes opstartet i anden halvdel af 2020. Det vil sige, at masterne sættes i produktion fra starten af 2020.

Strækningen fra Endrup øst for Esbjerg til syd for Sæd ved grænsen er på cirka 75 kilometer. Da masterne står med 330 meter imellem sig, kræver strækningen cirka 200 master, oplyser Christian Jensen:

Dyr løsning

Energinet afviser, at linjen kan graves ned, da det vil øge omkostningerne betragteligt. Det er tre til fem gange så dyrt at grave el-ledninger ned som at hænge dem på en mast, så borgerne skal ikke gøre sig store forhåbninger om denne løsning.

- Chancen for det er tæt på nul procent. Det er min vurdering, for så falder hele projektet, så sandsynligheden for det er meget lille, siger Christian Jensen.

Udgiften for Energinet til linjeføringen fra Endrup til grænsen er budgetteret til 1,3 milliarder kroner.