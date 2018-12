Et flertal i Folketinget har besluttet at give en form for kompensation til de borgere og kommuner, der er berørt af den nye højspændingsledning. De fleste af de nuværende master - nemlig alle 150 kv-master, skal erstattes af nedgravede kabler. En kompensation, der dog ikke kommer til at betyde alverden for Tønder Kommune.

- Vi vil selvfølgelig være vaks ved havelågen, og undervejs, når der er mulighed for at sætte ind, så vil vi sætte ind og gøre opmærksom på, at vi er en kommune, der er ret hårdt ramt, forklarer Henrik Frandsen.

Alle de berørte vestkyst-kommuner vil nu forsøge at få så stor en andel af højspændingsledningen gravet ned i deres respektive kommuner som muligt. En regulær alles kamp mod alle. Og Tønder er klar til at kæmpe for så mange nedgravede kilometer kabler som muligt.

Tønder: Det var en slukøret borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V), der mandag, sammen med sine vestjyske borgmesterkolleger, måtte konstatere, at det kun er muligt at nedgrave 26 kilometer af den nye i alt 170 kilometer lange højspændingsforbindelse, der skal sno sig hele vejen langs vestkysten fra Idormlund i nord ned gennem Tønder Kommune til Nibøl. En del borgere kan dermed se frem til at blive nabo til de nye store elmaster, der er 36 meter høje og 36 meter brede.

Ser nye muligheder

Selvom Henrik Frandsen gerne havde set, at der kunne nedgraves mere af den nye højspændingsledning, anerkender han, at udenlandske eksperter nu har slået fast, at det kun er muligt at nedgrave 26 kilometer af den nye højspændingsledning.

Til gengæld glæder han sig over, at den nye elledning åbner nye muligheder for Tønder Kommune.

- Hvis vi bliver kontaktet af en stor elforbruger, så har vi fået garanti for, at hvis der er behov for det, så kan vi blive tilsluttet den nye 400 kV-ledning, fortæller Henrik Frandsen.

Det åbner mulighed for, at Tønder Kommune kan være med i kapløbet om at få nye store datacentre til kommunen i lighed med, at Aabenraa Kommune har lavet aftale med Apple og Esbjerg har hentet Facebook.

Der har dog ikke været nogle konkrete henvendelser til Tønder Kommune omkring dette, men Henrik Frandsen mener alligevel, at signalværdien er vigtig.

- Vi kunne godt tænke os at melde os ind i det kapløb. Vi ved, at noget af det, der virkelig er afgørende for, hvor datacentrene ligger sig, er, at der er rigeligt med strøm. Så for at have det kort at spille, er det vigtigt, at vi kan blive tilsluttet den nye 400 kv-linje, og den garanti har vi nu, siger Henrik Frandsen.