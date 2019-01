Højskoledrømmen i Højer på stand-by

Højer: Først i december stoppede Højer Designshøjskoles leder Amy Jean Hamilton og dengang lød meldingen, at et nyt hold elever ville starte på højskolen til januar. Sådan gik det ikke.

Højskolen stod ganske pludseligt uden leder og det var ikke muligt for forstander Kirsten Boyschau og de andre medarbejdere at rekruttere nye elever nok til et forårshold.

- Vi har stadig korte højskolehold i støbeskeen, blandt andet familiekurser og lidt mere bløde hold, men der er ikke udsigt til, at der kommer lange højskoleophold lige nu, forklarer Kirstine Fryd, der er PR- og kommunikationsmedarbejder på Højer Designefterskole. Hun bekræfter, at det ikke har været et optimalt forløb, men mener alligevel, at der er kommet noget godt ud af udfordringerne.

Forstander Kirsten Boyschau fik nemlig i det sene efterår kontakt til Jon Bak Lindhardt Fabricius, der har en baggrund som industriel designer. Han tilbød at sætte gang i udviklingen af en hel ny faglinje, der vil rykke ind i højskolens bygninger til sommer. Faglinjen har fået navnet Automotive Design.

- Automotive er alt, hvad der kan flytte dig. Så det er ikke kun biler, men alt lige fra elevatorer over biler til fly og knallerter, fortæller Jon Bak Lindhardt Fabricius.