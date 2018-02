Højers gamle sluse fredet som fortidsminde

Den gamle sluse fra 1861 er af Slots- og Kulturstyrelsen blevet udpeget og anerkendt som fortidsminde. Udpegningen har i første omgang ingen praktisk betydning. Digegreve Fedder Feddersen erkender, at slusen trænger til en kærlig hånd, men at den er fuldtud funktionsdygtig.

HØJER: Den gamle sluse i Højer er blevet fredet som fortidsminde. - Det er rigtigt nok. Jeg har netop modtaget en meddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Der mangler dog stadig den endelige tinglysning, siger inspektør ved Museum Sønderjylland, Tenna Christensen, Haderslev. Hun understreger, at der er tale om en fortidsminde-fredning, og altså ikke en bygningsfredning. Der gælder forskellige regelsæt for de forskellige fredningsformer. For Højers gamle sluse vil udpegningen i første omgang ikke have en stor praktisk betydning. Slusen ejes af "Digelaget for kogene i Tøndermarsken", og altså i privateje. Det er afgørende. For mens der ikke kan pålægges private ejere forpligtigelser i forhold til vedligeholdelse af fortidsminder, er situationen en anden, hvis fortidsmindet befinder sig i offentlig eje. - Ifølge bestemmelserne har offentlige myndigheder pligt til at pleje deres fortidsminder. Der står dog ikke noget om, hvor ofte og hvordan, forklarer Tenna Christensen.

En udpegning som fortidsminde kan være en løftestang, når der skal søges fonde til en eventuel renovering. Det findes der flere eksempler på. Lars Bjarke Christensen, fortidsminde-enhed, Slots- og Kulturstyrelsen

Fortidsminder Slots- og Kulturstyrelsen har sammen med kommunerne ansvaret for bevaringen af de fredede fortidsminder, der kan være mange tusinde år gamle. Styrelsen registrerer og tinglyser fortidsminder og fører i samarbejde med museerne tilsyn med dem. Kommunerne skal pleje deres egne fortidsminder og har også mulighed for at pleje privatejede fortidsminder.



Slots- og Kulturstyrelsen istandsætter udvalgte fortidsminder af national betydning.



Der findes næsten 33.000 fredede fortidsminder. De betragtes som umistelige, og der er derfor særlige regler for, hvordan man yder dem størst mulig beskyttelse.



I Tønder Kommune er bl.a. Zeppelinbasens fundamenter i Soldaterskoven samt de bevarede bunker der indgår i "Sikringsstillingen Nord" udpeget som fortidsminder.



Kilde: Slots- og Kultustyrelsen

Flere fortidsminer Formanden for diget, Fedder Feddersen, Rørkær, havde endnu i fredags ingen kendskab til fredningen af slusen. - Det har jeg ikke hørt noget om, og jeg ved heller ikke, hvad det i givet fald betyder. Slusen er en af de mange anlæg vi ejer og har ansvar for. Jeg ved godt, at den trænger til en ordentlig omgang. Det vigtigste for mig er, at den er funktionsdygtig. Det er den, siger Fedder Feddersen. Indtil 10. maj 1982, da det fremskudte dige og Vidåslusen blev officielt indviet, var Højers gamle sluse og diget fra 1861 sidste bastion og bolværk mod havet. Slusen og det gamle dige indgår fortsat som en del af afvandingen af Tøndermarsken og stormflodsberedskabet. Mens Højer Sluse nu optages som fortidsminde er denne udpegning tidligere tildelt både diget fra Højer ned til den tyske grænse, som det gamle Hertug Hans-dige, der i 1555 blev opført mellem Højer og Rudbøl. På toppen af diget forbinder landevejen i dag de to marskbyer.