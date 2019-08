Højers forsamlingshus sat til salg til spotpris

Interessen er dalende, og driften kan ikke hænge sammen. Derfor sættes Højer Hus på Ballumvej til salg. Det sker i udbud med mindstepris for kun 60.000 kroner, hvilket er mindre end en tiendedel af den offentlige vurdering. Den lave udbudspris er dog valgt med fuldt overlæg.

HØJER: En æra nærmer sig sin afslutning, og den annonceres på en lille gul seddel i vinduet ud til Ballumvej: Foreningen Højer Hus opløses og dermed lukkes Højer Hus som forsamlingshus. Baggrunden for beslutningen er dalende interesse og faldende udlejning. - Det er gået støt ned af bakke. Vi har forsøgt os med flere nye tiltag, men vi må erkende, at vi ikke kan fortsætte. Derfor stopper vi mens legen endnu er god, og vi kan lukke ned uden gæld, forklarer foreningens formand, Stinne Andersen. Som konsekvens af lukningsbeslutningen, sættes Højer forsamlingshus nu til salg. Det sker i en offentlig budrunde med en fastsat mindstepris på 60.000 kroner. Det er mindre end en tiendedel af bygningens officielle vurderingspris, der er på 611.000 kroner. Men den lave pris er et helt bevidst valg. - Det er mindsteprisen, og vi håber naturligvis at få mere. Men vi vil være sikre på at vi får det solgt, så der ikke kommer flere tomme bygninger her i Højer, siger Marie Struck, der er næstformand i foreningen.

Højer Hus Højer Hus på Ballumvej 10 i Højer er opført i 1925. Ifølge BBR-registret rummer bygningen i alt 403 kvadratmeter på to plan. I stueetagen befinder sig to sale med plads til henholdsvis 100 og 40 personer. Derudover er der køkken og toilet.På første sal er der en lejlighed.



Højer Hus ligger på en 602 kvadratmeter stor grund, og til ejendommen hører også en større terrasse.



Den offentlige ejendomsvurdering er 610.000 kroner.



Ejendommen kan efter forudgående aftale med EDC-ejendomsmæglerne i Tønder besigtiges i dag, torsdag den 8. august, fra klokken 17.



Sidste frist for indlevering af bud er sat til den 16. august.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Formand Stinne Andersen (t.v.) og næstformand Marie Struck foran Højer Hus fra 1925 på Ballumvej. Efter at have været byens danske samlingssted i næsten 95 år, lukkes stedet ned til september. Foto: Uwe Iwersen

Interesse Ejendomsmægler Hans Schmidt fra EDC Tønder forklarer, at sælger i forbindelse med den valgte model, har mulighed for at vælge og vrage mellem alle indkomne bud, og i givet fald også at forkaste alle. Budgivere opfordres til at fortælle, hvad de agter at anvende det over 400 kvadratmeter store hus til. Helt centralt i bygningen er den store festsal med teaterscene og plads til 100 personer. - Vi vil helt klart se på, hvilke projekter der kommer på bordet, og hvis der er nogen, der vil drive stedet videre som et slags privat forsamlingshus, så ville det være helt fint. Men prisen spiller naturligvis også en rolle, siger Stinne Andersen. Hun har været med i bestyrelsen i ti år og fornemmer, at der er interesse for salget. - Folk i byen er i hvert fald begyndt at snakke, lyder det fra formanden.

Foto: Foto: Uwe Iwersen I salget af forsamlingshuset, indgår alt inventar, herunder køkkenet med et splinternyt komfur, samt bestik, borde og stole til over 100 personer. Foto: Uwe Iwersen

Velovervejet Beslutningen om at lukke forsamlingshuset ned, blev truffet på forårets generalforsamling. Denne aften lykkedes det heller ikke at få besat ledige bestyrelsesposter. Lukningen var en enstemmig beslutning, og ifølge Stinne Andersen er der tale om en form for rettidig omhu. - Ved at lukke ned nu, undgår vi en konkurs. Huset er i god stand. Vi har fået støtte fra fonde til investeringer, men det er driften, det er galt med. Den kan man ikke søge tilskud til, forklarer Marie Struck.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Meddelelsen om lukningen og det forestående salg, har været synlig i forsamlingshusets vindue de seneste uger. Foto: Uwe Iwersen

Kommunen takkede nej Foreningen Højer Hus overtog bygningen på Ballumvej 10 tilbage i 1992 fra den daværende Højer Kommune. I forbindelse med lukningsbeslutningen, var det bestyrelsens opfattelse, at huset ved foreningens opløsning, skulle afleveres tilbage til den nuværende, Tønder Kommune. Men det er ikke tilfældet. - Kommunen takkede nej, fortæller Marie Struck. Ender det forestående salg med overskud, skal midlerne jævnfør vedtægterne, uddeles til lokale foreninger.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Centralt i bygningen er festsalen med scenen. Her har der tidligere været opført både teater-, musik- og revyforestillinger. I salen er der plads til 100 personer. Foto: Uwe Iwersen

Historisk hus Den kommende ejer af Ballumvej 10 i Højer, kan se frem til at rykke ind i et hus med lokalhistorisk betydning. Det blev opført i 1925 som dansk forsamlingshus fem år efter genforeningen. Højer var på det tidspunkt meget tysk, faktisk så tysk, at borgmester Johansen fem år forinden, havde modtaget den danske konge Christian X på dennes historiske genforeningstur gennem Sønderjylland med en tale på tysk. Forsamlinghuset var i mange år det danske samlingssted, først uden spiritusbevilling, hvilket indbragte stedet øgenavnet "Æ Safthus", og siden altså med en bevilling- som både mødested og som ramme for offentlige komsammen'er og private fester. En overgang var huset også hjemsted for en fritidsklub, men blev altså i 1992 overdraget til den nystiftede "Foreningen Højer Hus". De sidste mange år, har huset fungeret som såkaldt "nøglehus", hvor interesserede lejede sig ind og selv måtte stå for al opstilling og servering, og det kan ifølge Marie Struck også være en del af forklaringen på den dalende interesse.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Huset er i god stand, men den dalende interesse for at leje sig ind er årsag til, at en enig bestyrelse har besluttet, at Højer Hus nu udbydes til salg. Interesserede kan byde frem til den 16. august. Foto: Uwe Iwersen