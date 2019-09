Højer: - Der tog de godt nok fusen på mig. Den havde jeg godt nok ikke luret.

Ordene kommer fra 66-årige Theis Nilsson, der fredag aften blev kåret til Årets Høwring 2019 under Højer Fåremærken. Formand for Højer Borgerforening, Margrethe Tygesen, havde selv sørget for, at Theis Nilsson var hjemme til at få overrakt prisen fredag aften.

- Hun havde overtalt mig til at bytte en brandvagt, så jeg var bare hjemme fredag aften. Pludselig kom hun forbi og insisterede på, at jeg skulle med ned i teltet, og der gik det jo så efterhånden op for mig, at der var noget i gære, fortæller Theis Nilsson.

At han uden at blinke sagde ja til at bytte vagt, er kendetegnende for den 66-årige nu pensionerede cykelhandler.

- Jeg er nok en af dem, der aldrig siger nej. Men at jeg skulle have prisen, er jeg stadig overrasket over. Jeg hjælper jo bare lidt til. Men jeg er meget glad og stolt, konstaterer Theis Nilsson.