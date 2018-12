Højer: Synes du, at det er en god idé med affaldsøer i Højer i stedet for en skraldespand ved hver enkelt hus?

Det spørgsmål vil Tønder Kommune gerne invitere borgere i Højer til at svare på ved et borgermøde mandag den 28. januar klokken 19 på Kiers Gaard i Højer.

- Vi håber at få en god debat og mange tilkendegivelser, inden vi skal træffe den endelige beslutning om den fremtidige affaldsordning i Højer, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V) i en pressemeddelelse.

Desuden vil kommunen til borgermødet orientere mere om planerne for affaldshåndteringen. Hvis det bliver besluttet at etablere affaldsøer som foreslået, vil borgerne også blive taget med på råd om placeringen af dem.

- Det er vigtigt, at vi finder den helt rigtige placering af øerne, og derfor skal vi selvfølgelig have en god dialog med dem, der bor i området, siger Bo Jessen.

På borgermødet den 28. januar vil der også blive informeret om et tillæg til spildevandsplanen. I dag er den centrale del af Højer fælleskloakeret, så spildevand og regnvand løber i samme rør og udledes samlet. Med den nye spildevandsplan lægges der op til at adskille husspildevand og regnvand i Højer by, så regnvandet udledes til særlige regnvandsbassiner i området.