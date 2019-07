Højer i oprør: Vil have fjernet Tønders Byvåben fra nyt skilt

Et umiddelbart harmløst skilt har bragt sindene i bevægelse i Højer. For ved siden at teksten "Torvet", er Tønders byvåben placeret. Det har fået en ukendt gerningsmand til at klistre et klistermærke med Højers byvåben over Tønders. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Borgerne i Højer er i oprør over et nyopsat skilt, der viser vej til Torvet. For skiltet prydes af Tønders byvåben, og det falder ikke i god jord hos hæwringerne.

HØJER: Et nyopsat og ganske umiddelbart harmløst skilt, der viser vej til Torvet i Højer, har i den grad bragt sindene i bevægelse hos indbyggerne i Højer. Det er dog ikke skriften "Torvet", der får indbyggerne op i det røde felt. Det er derimod Tønders gamle byvåben, der viser et stolt sejlskib. Byvåbnet falder ikke i god jord, og det har faktisk fået en anonym person til at overdække Tønders våbenskjold med Højers på et klistermærke. I et opslag på Facebook, der er slået op af Højer Lokalråd, harcelerer folk over byvåbnet fra hovedbyen Tønder. - Som lokal kan man kun blive glad når man ser Højers gamle byvåben. Det ses alt for sjældent. Byvåbnet må aldrig gå i glemmebogen, skriver Søren Stokbæk, mens lokalpolitiker fra Jejsing, Bjarne Lund Henneberg, mener, at det hele beror på en fejlagtig herskermentalitet.

Det er ikke sikkert, at man har tænkt over, hvor meget byvåbnet egentlig betyder for folk. Christian Kjær-Andersen, Tønder Kommune, fagchef for teknik & miljø, vej & park

Vi er glade for skiltet, men ikke Tønders byvåben, siger Kaare Holler Jessen. Foto: Kaare Holler Jessen

Fatal fejl På Facebook skriver Bjarne Lund Henneberg: - Det var en fatal fejl, at man (besluttede, red.) at bruge Tønders byvåben, da man lagde de seks kommuner sammen. Der burde være lavt et nyt. Rent symbolsk satte storebror Tønder sig oven på de andre, og ikke mindst Bredebro og Højer. Hotelejer Kaare Holler Jessen synes også, at det nye skilt med Tønders byvåben er en kæmpe fejl. Han understreger dog, at det ikke er ham, der har klæbet Højers byvåben over Tønders på skiltet. - Folk er irriterede over, at man ikke kan få lov at bibeholde Højers byvåben, der er et kendetegn for byen, siger han og tilføjer om Tønders herskertendenser. - Det har noget med stolthed at gøre. Folk i Højer identificerer sig med byvåbnet, som man er stolte af. Folk i Højer er stolte mennesker.

Is'N'kram At Tønders byvåben pryder det nye skilt skal findes i en gammel beslutning, der er truffet tilbage i 2006 af den nye Tønder Kommunes hedengangne sammenlægningsudvalg. Beslutningen blev truffet efter råd fra daværende museumsleder i Tønder, Inger Lauridsen, og Kim Furdal fra Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. Kaare Holler Jessen opfordrer til, at man retter op på "fejlen" hurtigst muligt. Fagchef i Tønder Kommune for Teknik & Miljø - Vej & Park, Christian Kjær-Andersen, konstaterer kort, at man følger politikernes beslutning, der altså blev truffet i 2006. Samtidig kan beslutningen godt omgøres, for, som han tørt konstaterer. - Der findes ingen beslutning, der ikke kan laves om. Det er ikke sikkert, at man har tænkt over, hvor meget byvåbnet egentlig betyder for folk. Hvis man vil se det famøse skilt, der viser vej til Torvet i Højer, skal man lede for enden af Torvegade ved is'N'kram, der holder til over for Arlas Madlejr.