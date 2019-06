Højer fester med fællesspisning, børnedisko og sport

Jeg håber, at vejret det arter sig, og så at vi får rigtig god opbakning, og vi får noget fællesskab i byen et sted, hvor vi kan mødes og hygge os sammen både børn og voksne - et socialt arrangement hvor alle er velkomne.

Fodbold og fest

Lørdag er der morgenmad på programmet, hvorefter der afvikles en DGI-fodboldturnering for børn fra klokken 10.

- Jeg tror, der er næsten 120 spillere tilmeldt, fortæller Katja Nielsen.

- Det er super dejligt med sådan en god opbakning, siger hun.

Fra klokken 10 til 14 er der Just For Fun Håndbold, hvor holdene mindst skal have en kvinde på banen hele tiden, og fra klokken 13 afvikles der cykelringridning for børn og voksne.

Klokken 15 kommer Højer Frivillige Brandværn og fylder et skum-vand-bassin.

- Så står de og sprøjter lidt, og børnene kan komme hen og prøve, fortæller Katja Nielsen.

Hun håber på god opbakning til byfesten.

- Jeg håber, at vejret arter sig, og at vi får rigtig god opbakning, og vi får noget fællesskab i byen et sted, hvor vi kan mødes og hygge os sammen både børn og voksne - et socialt arrangement, hvor alle er velkomne, fortæller hun.

Netop det, at alle kan være med, har der været fokus på. Tidligere hed festlighederne Højer IF Sommerfest, så Højer Sommerfest og nu for første gang Højer Byfest, for at komme med et signal.

- Det er for hele byen. Det er alle, der er velkomne til at komme op og være med, fortæller Katja Nielsen.

Lørdagen byder blandt andet også på beerpong-turnering, amerikansk lotteri og kagebod, og der festes i teltet til ud på natten.