Højer får sit eget erhvervshus

Fremtiden er på plads for Storegade 23 i Højer. Bygningen var først projektkontor for Tøndermarsk Initiativet og skal i fremtiden også være rammen om kontorer. Men denne gang for lokale iværksættere og erhvervsrådgivning. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet skulle ikke blot sikre renovering og bevaring af bygningsværker, men også være med til at udvikle det potentiale, som Tøndermarsken har for turisme. Nu er man klar til at tage et nyt, vigtigt skridt i den retning, for i 2019 får Højer et nyt hus for erhverv og iværksættere.

HØJER: Der har været flere planer i spil for Storegade 23 i Højer. Nu er der imidlertid truffet en beslutning, og bygningen består - og bliver renoveret i løbet af 2019. Tanken er, at Grøbleriet, som bygningens fremtidige navn bliver, skal være nyt samlingssted for lokale iværksættere og ikke mindst erhvervsrådgivning med fokus på fødevareproduktion, overnatninger og oplevelsesøkonomi samt kunst og kunsthåndværk. Men også selvom man er iværksætter eller vordende iværksætter indenfor en branche, der måske ikke lige falder ind under Tøndermarsk Initiativets fokus på netop fødevarer, oplevelser og overnatninger, så er der godt nyt. Grøbleriet bliver nemlig også et kontorhotel med i alt ti pladser. Her kan man som iværksætter leje kontorplads med alt, der hører til - og dermed både få sparring og faste rammer for ens virksomhed. I spidsen for at udvikle det nye erhvervshus i Højer er Julie Hermansen, som er destinationsudvikler for Tøndermarsk Initiativet. Hendes opgave er at udvikle Tøndermarsken som destination for turister. Det gør hun blandt andet ved at hjælpe eksisterende såvel som nye virksomheder på vej.

Huset skal blandt andet drive workshops for virksomhederne. Der har været flere forespørgsler på vejledning i sociale medier - så det kommer vi blandt andet til at lave kurser i. Simpelthen for at vise, hvordan man skaber sig et stærkt navn gennem de sociale medier. Julie Hermansen, destinationsudvikler i Tøndermarsk Initiativet.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Julie Hermansen er Tøndermarsk Initiativets nye destinationsudvikler. Hun har blandt andet til opgave at rådgive og samle erhvervslivets kræfter i og omkring Tøndermarsken. Det kommer blandt andet til at ske med etableringen af det nye erhvervshus Grøbleriet i Højer. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Tager erhvervsdrivendes problemer op Et af de andre formål, som huset skal rumme, når det efter planen står klart i april, er, at lokale erhvervsdrivende og iværksættere skal kunne få kurser og workshops her. Blandt andet vil man fra start tage fat i en helt konkret forespørgsel, som en række erhvervsdrivende har stillet på det seneste, forklarer Julie Hermansen: - Huset skal blandt andet drive workshops for virksomhederne. Der har været flere forespørgsler på vejledning i sociale medier - så det kommer vi blandt andet til at lave kurser i. Simpelthen for at vise, hvordan man skaber sig et stærkt navn gennem de sociale medier. Men også mere bredt skal huset samle erhvervslivet i marsken, forklarer hun: - Den helt store målsætning er, at vi kan få samlet de erhvervsdrivende i marsken i meget højere grad end hidtil. Et erhvervsnetværk som det, vi håber at skabe, vil for eksempel kunne danne grobunden for nye samarbejder og projekter virksomhederne imellem - støttet af vejledning i huset. Inspirationen kan også ses syd for grænsen, for i Tyskland har man arbejdet meget med eksempelvist fødevarerne på et regionalt plan snarere end lokalt. Det er det, vi har ladet os inspirere af her.

Fleksibel indretning Grøbleriets mange fremtidige opgaver betyder også, at huset snart får en meget fleksibel indretning, så opgaven med at løfte turismen og ikke mindst iværksætteriet kan lykkes, forklarer Julie Hermansen: - Huset bliver indrettet meget fleksibelt, for det skal forene information og rådgivning med, at her også skal være mødelokaler, kontorpladser og ikke mindst udstillinger fra lokale kunstnere. Vores fokus er på de områder, som vi har fokus på i Tøndermarsk Initiativet, men kontorpladserne er for alle. Og telefonen er åben hos Tøndermarsk Initiativet, tilføjer hun: - Vi har allerede en gruppe interesserede med ombord, men der er naturligvis altid plads til flere. Så er din virksomhed indenfor målgruppen, er du selvstændig, eller er du på vej til at blive det - så slå på tråden, lyder budskabet.