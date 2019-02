Højer Mølle er tættere på nye vinger

Det koster godt fire millioner kroner at renovere møllen, og halvdelen af pengene er i hus.

Højer: - Vi har nu næsten halvdelen af de midler, der skal bruges til istandsættelsen af Højer Mølle.

Sådan lyder det glade budskab fra Jørn Petersen fra Fonden til Bevarelse af Højer Mølle, som ejer møllen.

Fonden har siden nedtagelsen af møllevingerne i november 2016 i samarbejde med Museum Sønderjylland, der driver Højer Mølle, arbejdet på at få undersøgt og beskrevet den nødvendige renovering. Det er blandt andet sket i samråd med tyske møllesagkyndige. Her står det klart, at udover nye vinger er en omfattende renovering af selve møllehatten uundgåelig.

- Målet med renoveringen er ikke alene at få en mølle, som ser godt ud. Den skal også kunne bruges, siger museumsinspektør Anne Marie Overgaard, der siden 2008 har været tilknyttet Højer Mølle.

- Der er utrolig god formidling i at kunne sætte møllen i gang. Det fascinerer både børn og voksne. Og så er det særlig sjovt, når vi samtidig kan lave mel, tilføjer hun.