Højer Mølle: Så kan håndværkerne bestilles

Med en kommunal garanti på 250.000 kroner er der nu fuld økonomisk dækning for million-istandsættelsen af Højer Mølle, der mistede sine vinger for tre år siden.

- Hvis vi siger ja til garantien, kan håndværkerne bestilles, sagde borgmester Henrik Frandsen (V), da han fremlagde sagen for kommunalbestyrelsen. I byrådssalen var der bred opbakning til udstede garantien, der i allerbedste fald kan ende med ikke at koste en krone.

Fortsætter arbejdet

Det sker, hvis det lykkes Fonden for bevarelse af Højer Mølle, der ejer bygningen, at skabe fuld dækning for de forventede udgifter og dermed tilsagn om i alt 4,3 millioner kroner. Foreløbig er det lykkes at skaffe 3,7 millioner kroner. De resterende 600.000 kroner dækkes ind med garantien fra Tønder Kommune, ligeledes en garanti på 250.000 kroner fra Museum Sønderjylland og 100.000 kroner, som fonden selv kommer med. Men arbejdet med at skaffe de sidste 600.000 fortsætter.

Venstres gruppeformand i byrådssalen, Preben Linnet, Daler, er formand for mølle-fonden, og han deltog ikke i behandlingen af sagen i byrådssalen. Med baggrund i formandsskabet blev han erklæret inhabil.