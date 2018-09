Højer Fåremærken: Fest, får og fine stunder

Kristoffer Bendtsen prøvede en af de store trampoliner under Højer Fåremærken. Han var afsted med sin far. Foto: Mads Grinderslev

Årets Højer Fåremærken er i fuld gang, og lørdagen bød på både marked, musik og tivoli. Hyggen var i højsædet.

Højer: Fårene var der. En lille flok lodne dyr i en indhegning, hvor børn kunne ae løs. Og så var der masser af fine, hyggelige stunder. Højer Fåremærken er i fuld gang, og lørdag var den begavet med solskin. Tom, Romelene og Monique Engel fra Lemvig besøgte mærken i Højer for at hygge sig. - Det er der, man møder de gamle venner og familie, fortalte Tom Engel, der oprindeligt er fra Højer. De skulle lidt rundt at kigge. - Det er bare for at få en hyggelig dag, og når vejret er så godt som nu, er det med at udnytte det sagde han. Kewin Bendtsen stod ved en af de store trampoliner, hvor hans søn Kristoffer var i gang. De bor i Randers, men han kommer oprindeligt fra marskbyen med den årlige mærken. - Det er den årlige hygge hernede, fortalte han. - Det er bare en gammel tradition, og det er et hyggeligt fællesskab hernede, mente han.

Egon Hagensen blev kåret til Årets Høvring. Det, synes han, er en stor ting. Han er blandt andet kendt for sin have, som er pyntet op efter alle kunstens regler til jul og påske. Foto: Mads Grinderslev.

Julemand blev kåret Højer Borgerforenings formand, Margrethe Tygesen, var i godt humør. Fredag aften havde der været 400 til spisning ved "Fest uden pung". - Det var en kæmpe succes nede i teltet, fortalte formanden, der glædede sig over vejret, da hun stod op lørdag. Hun troede ikke, at nogle byger ville holde folk væk, men hun tror, at folk er bliver i bedre humør, når vejret er godt. Årets fåremærken har besøg af 68 kræmmere - det er cirka det samme antal som sidste år, men tidligere har der været flere. - Vi prøver hele tiden at få nye kræmmere til, men det er bare svært, fortalte Margrethe Tygesen. Hun havde fredag aften været med til at kåre Egon Hagensen til Årets Høvring. Egon Hagensen er kendt for ikke at spare på pynten ved påske- og juletid. - Hans have er faktisk en turistattraktion, fortalte Margrethe Tygesen, og pegede på, at den nykårede også er julemand i byen. - Han gør mange mennesker glade, sagde formanden, og fortalte, at 27 firmaer havde sponsoreret gaver til Årets Høvring. Egon Hagensen, der også er frivillig brandmand, var glad for kåringen. - Det er en stor ting, fortalte han dagen derpå.

Der var fuld gang i tivoliet lørdag. Foto: Mads Grinderslev

9-årige Monique Engel var i Højer med sine forældre - målet var en hyggelig dag. Foto: Mads Grinderslev

Man kunne købe lidt af hvert ved Højer Fåremærken. Til dem med en sød tand var der blandt andet brændte mandler. Foto: Mads Grinderslev