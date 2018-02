Højer Byudvikling har sat ansigter på bestyrelsen

Opkøb af ejendomme

Jørn Petersen fortæller, at det var planen om, at de tre ejendomme i Storegade skulle nedrives for at etablere et nyt stort torv på stedet, der var startskuddet til Højer Byudvikling ApS.

Selskabets formål er at være medvirkende til en udvikling af Højer og omegn, så det bliver mere attraktivt at besøge og arbejde i området, samt ikke mindst - at flytte hertil.

Det skal blandt andet ske ved opkøb og efterfølgende renovering af ejendomme, som herefter sælges eller udlejes. Men selskabet kan gå ind i alle former for aktiviteter, der kan fremme udviklingen i Højer og omegn.