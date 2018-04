Hjertebørn tager på lejr i Tønder

Et samarbejde mellem Ecco og Hjerteforeningen er mundet ud i, at der til sommer for første gang inviteres til Summer Camp for hjertebørn i Eccos konferencecenter i Tønder.

Tønder: Sommerferien står ikke just for døren endnu, men derfor kan ugerne godt planlægges. Og for op til 30 hjertebørn kan den stå på sommerlejr i Tønder. - Lejren er kommet i stand, fordi Ecco gerne ville gøre noget godt for hjertebørn. Ecco er en fast samarbejdspartner, og de tilbød at stille deres konferencecenter til rådighed, så en gruppe hjertebørn i alderen 10 til 15 år kan komme på lejr, fortæller Rikke Morthorst fra Hjerteforeningen, der er projektleder. Programmet består af forskellige lejraktiviteter og udflugter, men også workshops med en psykolog. - Her kan de snakke om det at leve med en hjertefejl. Vi vil gerne have fokus på det og støtte op om livet som hjertebarn, og det gør man blandt andet gennem netværk og samtale med andre, der er i samme situation, tilføjer Rikke Morthorst.

Ecco og hjertebørn Rikke Morthorst fortsætter: - Vi har mange forskellige aktiviteter for hjertebørn og familier med hjertebørn. Det er en måde at få information på, og det betyder meget for de her mennesker, at møde andre i samme situation. Hjerteforeningen afholder blandt andet søskendeweekend og familiekurser. Ecco, der er initiativtager til Summer Campen, ser også frem til samarbejdet om lejren for hjertebørn. - Vi har i mange år samarbejdet om Ecco Walkathon, og vi har givet penge til forskning i mange år. Men det er lidt ubeskriveligt med forskning, der strækker sig over længere perioder. Vi ville finde et projekt, som bandt Ecco og Hjerteforeningen tættere sammen. De havde brug for et sted at holde en camp for børn og unge med hjertesygdomme, og vi har de her perfekte faciliteter til det, forklarer Vivi Okholm, der er ansvarlig for corporate events ved Ecco.