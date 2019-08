Hjertebanken i sommervarmen: Jacob Dinesen vendte hjem til Tønder Festival

TØNDER FESTIVAL: I fjor tog han egentligt en pause fra Tønder Festivals plakat - men Jacob Dinesen dukkede alligevel op, da Allan Taylor ved den lejlighed tog publikum med på en rejse gennem sin lange karriere og inviterede Dinesen med ind.

Men 2019 blev til gengæld året, hvor Dinesen tog turen tilbage til Tønder Festivals Telt 1 med et brag af en koncert, som fik mange til at trodse sommervarmen under teltdugen - en scene, som værten selv også har et helt særligt forhold til:

- Det her er på alle måder en ikonisk scene. Det giver altid en hjertebanken at gå på her i Telt 1, sagde han blandt andet under koncerten.