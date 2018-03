Hjemsted skal i landsdækkende aviser nord og syd for grænsen

Tønder Kommune vil afdække mulighederne for Hjemsted - Danernes Verden. Alle muligheder er i spil for parken, der hvert år koster skatteborgerne i kommunen mindst 1,95 millioner kroner.

Venstres gruppeformand, Preben Linnet, hæftede sig ved, at usikkerheden om driften og parkens fremtid breder sig.

Flere af politikerne beklagede, at der fortsat er usikkerhed om parkens drift.

Politikerne havde egentlig givet håndslag på, at parkens fremtid delvist skulle være afklaret ved udgangen af første kvartal 2018. Det kommer ikke til at ske.

Under torsdagens møde i kommunalbestyrelsen besluttede politikerne at annoncere efter lejere/købere/projektmagere, der ser muligheder i parken. Annonceringen skal ske i landsdækkende aviser både nord og syd for grænsen.

Pengesluger

Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen er ked af, at der igen og igen kastes dårlige penge efter gode i parkens drift, lod han vide i byrådssalen.

- Parken koster flere og flere driftsmidler. Det er ikke holdbart, sagde Popp og tilføjede, at han varmt anbefalede annoncering for at finde egnende købere/lejere af parken.

Løsgænger Jens Møller mente, at det er uholdbart, at mens kommunens forskellige forvaltninger er underlagt et fast sparekrav, så tilføres der ukritisk penge til oldtidsparkens drift.

- Lige som de andre forvaltninger mener jeg, at parken skal holde budgettet og tilpasse aktiviteterne inden for rammen.

Møllers kommentar kom efter at det var afsløret, at der er søgt om ekstra 600.000 kroner til parken til "samfundsgavnlige" aktiviteter.

Alt efter responsen på annoncerne vil fremtidige tiltag blive vurderet.