Efter 20 måneder som formidlingsleder på oldtidsparken "Hjemsted - Danernes verden" har Karsten Eskildsen sagt sin stilling op. Baggrunden er intern uenighed. Parkens fortsatte drift, der ikke levede op til forventningerne i 2019, er på kommunalbestyrelsens dagsorden torsdag aften.

SKÆRBÆK: Formidlingsstedet og forlystelsesparken "Hjemsted - Danernes verden" ved Skærbæk står uden daglig leder. Efter 20 måneder i spidsen for parken, har Karsten Eskildsen sagt sin stilling op. Officielt fratræder han ved udgangen af januar 2019, men vil have sidste arbejdsdag i begyndelsen af januar. Karsten Eskildsen siger, at han stopper i Hjemsted uden at have et nyt job på hånden. Om baggrunden for opsigelsen er han fåmælt. - De organisatoriske forhold omkring parken er ikke befordrende for den udvikling, som jeg så foran mig, siger han.

Vi nåede 14.000, men ville gerne have haft flere. Vi var godt med i løbet af sommeren. Det var efteråret, der svigtede. Søren Hansen, leder, Skærbækcentret

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Det vakte betydeligt opsigt, da et af jernalderhusene i Hjemsted-parken udbrændte den 5. august. Huset er endnu ikke blevet genopført, idet forhandlingerne med forsikringsselskabet trækker i langdrag, siger lederen af Skærbækcentret, Søren Hansen, der er driftsansvarlig for "Hjemsted - Danernes verden". Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

En gammel dame Hjemsted Oldtidspark ejes af Tønder Kommune, men har siden 2014 været drevet af Skærbækcentret. Lederen af Skærbækcentret, Søren Hansen, siger, at partnerne skilles som venner. Han har i hvert fald ikke hørt andet. - Det er rigtigt, at vi ikke har været helt enige om tingene. Parken fortsætter og åbner til foråret. Netop nu er vi i gang med en del vedligeholdelsesarbejde. Med 26 år er parken efterhånden en gammel dame, så der er meget at se til, siger Søren Hansen.

14.000 gæster Det var under Karsten Eskildsens tid som formidlingsleder, at Hjemsted Oldtidspark tog navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden". Hensigten med det nye navn var især, at det skulle skærpe Hjemsteds identitet og styrke dens betydning som formidlingssted for en periode i Danmarks historien, der er relativt ukendt for de fleste, til trods for, at jernalderens danere skabte forudsætningerne for selve det danske rige. Parken havde for 2018 en målsætning om at nå op på 15.000 besøgende. Det lykkedes ikke. - Vi nåede 14.000, men ville gerne have haft flere. Vi var godt med i løbet af sommeren. Det var efteråret, der svigtede, siger Søren Hansen. Hvem der skal løfte arven efter Karsten Eskildsen eller om hans stilling bliver opslået ledig, er endnu ikke afgjort. - Nej, det ved vi ikke endnu. Måske kører vi det selv videre. Det har vi gjort før, siger Søren Hansen.

Ny aftale "Hjemsted - Danernes verden" er torsdag aften på dagsorden i byrådssalen i Tønder. Her skal kommunalbestyrelsen beslutte eller forkaste at forlænge den nuværende driftsaftale med Skærbækcentret med foreløbig et år. Parken i Hjemsted har igennem de seneste år levet en noget omtumlet og meget omdiskuteret tilværelse. Senest forsøgte Tønder Kommune i foråret at finde en køber eller en ny udviklings- og driftsform. Det kom der ikke noget ud af. I stedet resulterede årets budgetforhandlinger i en aftale, hvor kommunen støtter parkens drift frem til 2023 med årligt 2,6 millioner kroner. Samtidig er det besluttet, at der i første kvartal 2019 skal forberedes en ny aftale, der skal indeholde et langsigtet udviklings- og anlægsperspektiv for parken. Det politiske forlig og det fortsatte million-tilskud var i byrådssalen blandt andet en kamel at sluge for Slesvigsk Parti, der hellere så pengene brugt til eksempelvis kommunens Zeppelin-satsning. Løsgænger Jens Møller var endnu klarere i mælet: Han betegnede den fortsatte støtte, der betyder, at hver solgt billet støttes med 170 kommunale kroner, som tåbelig og spild af borgernes penge.