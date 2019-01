Fremtiden for oplevelsesparken "Hjemsted - Danernes verden" er efter Skærbækcentrets tilbagetrækning usikker. Driften for indeværende år er dog sikret. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Skærbækcentret afviser at drive "Hjemsted - Danernes verden" med milliontilskud fra Tønder Kommune. Dermed står Tønders politikere overfor et valg: enten skal kommunen selv drive oplevelsesparken, eller stille den til rådighed for Skærbækcentret, der arbejder med alternative planer.

SKÆRBÆK/TØNDER: Den udvikling er der ikke mange, der har set komme. I september sidste år blev politikerne i Tønder enige om fremadrettet at støtte den fortsatte drift og udvikling af oplevelsesparken "Hjemsted - Danernes verden" med årligt 2,6 millioner kroner frem til udgangen af 2023. Men nu takker forretningsudvalget bag Skærbækcentret, der skulle have stået for driften, nej til både en flerårig aftale og de i alt 10,4 millioner kommunale kroner, der skulle være fulgt med. Skærbækcentret er kun indstillet på at drive parken med kommunalt tilskud i indeværende år. Herefter må kommunen enten selv overtage driften eller finde en anden løsning. En anden løsning kunne ifølge JydskeVestkystens oplysninger være, at Skærbækcentret overtager parkens areal til en gunstig pris eller på en god lejeaftale, hvorefter der i området etableres et alternativt kommercielt oplevelsestilbud. Sidstnævnte er bragt i spil af Skærbækcentret, men formanden for forretningsudvalget, Carsten Hansen, ønsker på nuværende tidspunkt hverken at uddybe dette udspil eller årsagen til, at forretningsudvalget blot tre måneder efter et tilsagn bakker ud af driftsaftalen. Heller ikke centerleder Søren Hansen ønsker at sige noget på nuværende tidspunkt. Alternativet til en overdragelse og dermed lukning af Hjemsted er, at Tønder Kommune ansætter personale og selv står for driften, eller altså finder en ny aktør og samarbejdspartner.

Danernes verden Hjemsted Oldtidspark blev etableret tilbage i 90'erne og har eksisteret i 27 år.Efter at Tønder Kommune i 2016 indfriede lån på godt 27 millioner kroner hos Arbejdsmarkedets Feriefond, overtog kommunen ejerskabet.



Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden". Parken drives af Skærbækcentret.



Ifølge et budgetforlig fra sidste år kan parken frem til 2023 se frem til et årligt drifts- og udviklingstilskud på 2,6 millioner kroner.

På dagsordenen Den ny og overraskende udvikling omkring Hjemsted kommer som ekstra punkt på dagsordenen på et indkaldt møde tirsdag morgen i den såkaldte forligskreds. Den består af repræsentanter af samtlige politiske partier i byrådssalen. På mødet behandles situationen omkring Hjemsted som et lukket punkt på den udsendte dagsorden. Netop at der er tale om et lukket og dermed ikke offentligt punkt på dagsorden er årsagen til, at flere politikere, som JydskeVestkysten har kontaktet, på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig i sagen. Heller ikke hos borgmester Henrik Frandsen er talelysten stor. Tværtimod. Han ønsker end ikke at bekræfte, at Hjemsted er emnet for det lukkede dagsordenspunkt. - Det kan jeg ikke bekræfte. Det er en lukket dagsorden, som jeg ikke har nogen kommentar til, siger Henrik Frandsen. Tilbage i september sidste år var han med udsigt til et bredt budgetforlig og kommunalt driftstilskud optimistisk med hensyn til Hjemsteds fremtid. - Hjemsted er en del af det samlede turistudbud i Tønder Kommune. Der skal i samarbejde med Skærbækcentret udarbejdes en udviklingsplan med klare målsætninger og succeskriterier. Om fem år er parken noget helt andet end det, vi ser i dag, sagde borgmesteren dengang.

Flere møder Hvorfor Hjemsted tilsyneladende er blevet et tys tys-emne og altså behandles i dyb fortrolighed bag lukkede døre, er der på nuværende tidspunkt ingen, som avisen har tal med, der ønsker at uddybe. At Tønder Kommune i en given situation selv vil overtage og drive Hjemsted som oplevelsespark, er der næppe udbredt opbakning til. I hvert fald har bl.a. tidligere formand for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Popp Petersen (Sl. P.) tidligere klart afvist tanken. - Vi du'r ikke til at drive parken, sagde han, da sonderinger om et salgsfremstød var på dagsorden tilbage i 2017. Hjemsted Oldtidspark havde i 2017 besøg af 14.149 gæster, og selv om det er omkring 2000 gæster flere end i 2016, var der ikke jubel over resultatet. For 2018 satte den nu forhenværende formidlingschef Karsten Eskildsen næsen op efter 18.000 gæster. Det endte med at blive omkring 14.000.