Hjemsted: Bestyrelsesmedlemmer anede intet om lukning

Det er Skærbækscentrets forretningsudvalg, der tidligere på måneden har meddelt Tønder Kommune, at man ikke ønskede at forlænge driftsaftalen med Hjemsted efter 2019. Det fik i tirsdags partierne bag budgetforliget til at besluttet, at parkarealet skal forsøges solgt eller udlejet til en anden kommerciel, oplevelsesbaseret aktivitet.

- Jens Møller (løsgænger i kommunalbestyrelsen, red.) har forsøgt at ruske op i forholdene. Det er fint, det skal han have ros for, siger Jens Nissen.

Jens Nissen tilskriver den manglende kommunikation og information, at der er personsammenfald mellem både bestyrelsesmedlemmer i Fonden Hjemsted Oldtidspark og Fonden Skærbækcentret, som stod for den daglige drift. Blandt andet er formanden for begge fonde den samme person, nemlig Carsten Hansen fra Skærbæk.

Jens Nissen understreger, at han ikke er utilfreds med selve beslutningen, der har givet udsigt til en lukning. Her vil Tønder Kommune slipper for at betale et årligt tilskud på 2,6 millioner kroner - penge, der nu kan bruges til andre aktiviteter.

Også bestyrelsesmedlemmer i Fonden Hjemsted Oldtidspark, der har driftsansvaret for parken, sidder lidt måbende tilbage. Hverken Jens Nissen (S) eller Preben Linnet (V), der af kommunalbestyrelsen er udpeget til at sidde i fondens bestyrelse, anede hvad der foregik.

SKÆRBÆK: Den seneste udvikling i sagen om oplevelsesparken "Hjemsted - Danernes verden" i Skærbæk, der er nu er lukningstruet efter ellers at have haft en million-aftale på plads og driften sikret frem til 2023, er ikke kun kommet bag på både medarbejdere, borgere og politikere.

Hjemsted Oldtidspark blev etableret tilbage i 90'erne med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Efter at Tønder Kommune i 2016 indfriede lån på godt 27 millioner kroner hos fonden, overtog kommunen ejerskabet af parken. Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden", og drives af Skærbækcentret. Ved budgetforhandlingerne i 2018 blev samtlige partier i byrådssalen i Tønder enige om, at drifts- og udviklingssikre parken med et årligt tilskud på 2,6 millioner kroner. Det var Skærbækcentret, der skulle stå for driften og for udarbejdelsen af en udviklingsplan. Efter flere møder med kommunen meddelte Skærbækcentrets forretningsudvalg, at man trak sig fra aftalen og kun ville stå for driften frem til udgangen af 2019. Som konsekvens besluttede partierne bag budgetforliget at lukke parken ned ved udgangen af 2019 og forsøge at sælge/udleje parken til anden side. Hjemsted - Danernes verden havde i 2018 af omkring 14.000 gæster, hvilket var under det forventede niveau.

- Hvis ikke vi selv troede på, at vi kunne løfte en udviklingsplan, som kommunen krævede, så var det rigtigt at sige stop. Det kunne ikke være anderledes. Så er tingene gået meget stærkt til sidst, og kommunen har været med hele vejen. Det er også kommunen, der ligesom har stået bag fonden - og dialogen har været der hele tiden. Så måske skulle de have informeret, siger Carsten Hansen.

Carsten Hansen siger som formand for Skærbækcentret, at løsningen med at droppe ud af driftsaftalen med udgangen af 2019 var den eneste rigtige.

Et valg

Preben Linnet er blandt de, der ærgrer sig over den seneste udvikling.

- Jeg har kæmpet for oldtidsparken og var med til at få den på budgettet igen. Jeg kan godt se, hvor det bærer hen nu, men i realiteten er parken ikke lukket endnu - selv om Skærbækcentret altså ikke vil stå for driften længere. Jeg tror ikke, at folk har været imod parken. De har set sig gale på tilskuddet på 2,6 millioner kroner. For mig er det et valg - det koster også at have en svømmehal eller et museum, påpeger Preben Linnet.

Han har forståelse for, hvis medarbejdere er frustrerede, når de først får indtryk af, at parken har en fremtid flere år frem i tiden, og så ændres det hele i løbet af få måneder, siger Preben Linnet.

Selv om han ikke har talt med Carsten Hansen forud for tirsdagens møde i forligskredsen, har Preben Linnet efterfølgende haft kontakt til formanden.

- Vi er blevet enige om, at det ikke giver mening at holde bestyrelsesmøde nu, men at vente til den endelige beslutning er truffet, siger han.

Den endelige beslutning om en eventuel lukning og et salgsfremstød skal træffes i kommunens økonomiudvalg og sidenhen i kommunalbestyrelsen.